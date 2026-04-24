Měření v Libereckém kraji nezachytila žádný pohyb budov v blízkosti dolu Turów

Autor: ČTK
  15:05aktualizováno  15:05
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Čidla, která v Libereckém kraji už rok měří pohyb budov v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów, zatím žádný pohyb nezachytila. ČTK to dnes řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Pohyb budov sledují sklonoměry na 18 místech u hranic s Polskem v Hrádku nad Nisou a nedalekých Heřmanicích na Liberecku, pohyb se tam bude sledovat deset let. Polská skupina PGE, které důl Turów patří, plánuje těžit uhlí až do roku 2044. Důl chce postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních.

"Měření probíhalo od dubna roku 2025 do ledna letošního roku a pokračuje dál, z těch sklonoměrů, z těch krabiček, které měří, jestli se ty budovy hýbou nebo nehýbou z důvodu těžby v lomu Turów, vyplývá, že tam pohyb není. Domy jsou stabilní, neprobíhá žádný pohyb, který by indikoval nějaké třeba statické nebezpečí. To znamená, že zatím na ně ten ten důl vliv nemá," doplnil Klápště. Výjimkou je podle něj jedno místo v Hrádku, kde byl sklonoměr mechanicky poškozen.

Sklonoměr je krabička velikosti mobilního telefonu s baterií, která vydrží až čtyři roky, a zajišťuje přenos naměřených údajů. Technici je namontovali co nejblíž základům budov. "Je to jednoduché zařízení, které měří rozdíly od vodorovné roviny nebo několika rovin, a na základě toho víme, jak se ta stavba chová. Protože těch objektů máme víc, tak vidíme, jak se vlastně chovají v dlouhodobém hledisku a jestli tam je nějaký trend, který by signalizoval možné ovlivnění těžbou," řekl při instalaci sklonoměrů Petr Karlín z firmy GeoTec-GS.

Polský důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody, zvýšené prašnosti, ale také hluku nebo poklesu půdy. Polská strana vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před prachem a hlukem z dolu chrání lidi na české straně zemní val.

Monitoring budov financuje Liberecký kraj z Fondu Turów, který vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby. Na kompenzaci škod České republice vyplatilo v únoru 2022 Polsko a firma PGE 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun). Z toho 35 milionů eur (852 milionů korun) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Financuje se z něj stavba vodovodů, ale také pravidelné měření hluku. "Polská strana přijala nějaká opatření a poslední měření hluku žádná překročení limitů neukázala," dodal Klápště.

Sjezd lidovců v Ostravě bude diskutovat o změně stanov a směřování strany

