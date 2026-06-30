Města se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování a ohrožení projektů

Na hrozící rozpad Agentury pro sociální začleňování (ASZ), odchody odborníků a ohrožení projektů financovaných z evropských fondů upozornili dnes představitelé několika měst, která s agenturou dlouhodobě spolupracují. Tři měsíce po sloučení agentury s jiným útvarem ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a odvolání vedení agentury se výrazně zhoršila podpora poskytovaná obcím, uvedli v otevřeném dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a žádají o jednání. Reakci premiéra ČTK zjišťuje.
Otevřeným dopisem se dnes na premiéra obrátili zástupci Jablonce nad Nisou, Chomutova, Litvínova a Žďáru nad Sázavou. Reorganizace, která nabyla účinnosti 1. dubna, vedla podle nich k odchodu řady zkušených pracovníků včetně lokálních konzultantů a expertů na revitalizaci sociálně vyloučených lokalit. Obce tak podle nich přišly o klíčové partnery, kteří pomáhali připravovat projekty dostupného bydlení, koordinovat spolupráci mezi institucemi nebo řešit problematiku sociálního vyloučení přímo v terénu.
ASZ začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády, přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financuje se hlavně z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod MMR, které rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v agentuře a jejím sloučení s odborem bydlení. Kontinuita agendy i rozpracované projekty zůstanou na ministerstvu zajištěny, ujišťovalo ministerstvo.
Podle samospráv je ale po reorganizaci podpora stále méně dostupná a někde zcela chybí. Agentura podle nich postrádá systematické řízení a při pokračování současného vývoje hrozí její faktický rozpad. Odborná podpora agentury je přitom podle nich pro řešení složitých sociálních problémů v obcích zásadní. Pracovníci agentury řídili náročná koordinační jednání, připravovali komplexní projekty a poskytovali odborné poradenství. Řada těchto odborníků už ale skončila.
Za největší riziko považují zástupci měst budoucnost tzv. Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení. Tento mechanismus funguje od roku 2011 a prostřednictvím evropských fondů financuje stovky projektů zaměřených na řešení sociálního vyloučení, podporu dostupného bydlení či integraci ohrožených domácností. Představitelé měst zdůrazňují, že sociální vyloučení patří k nejsložitějším problémům veřejné správy a vyzývají proto vládu k otevřenému dialogu o budoucnosti podpory v této oblasti.