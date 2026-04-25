Městská policie v České Lípě modernizuje za 400.000 korun kamerový systém

Zlepšení dohledu v ulicích i zvýšení kybernetické bezpečnosti by měla zajistit další modernizace kamerového systému, do které dá letos Městská policie v České Lípě 400.000 korun. Do obnovy systému a jeho modernizace investují strážníci dlouhodobě, řekla ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Na provoz městské policie dává letos Česká Lípa přes tři miliony korun, mzdy 59 strážníků a zaměstnanců jsou vypláceny z rozpočtu města.
"Bezpečnost našich občanů pro nás vždy bude prioritou, čemuž se modernizací kamerového systému snažíme jít naproti. Jsem ráda za výbornou spolupráci s městskými strážníky, se kterými se neustále domlouváme na dalších aktivitách, které by přispěly k většímu pocitu bezpečí našich občanů," doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).
Česká Lípa je s 37.000 obyvateli třetím největším městem Libereckého kraje, na pořádek a bezpečnost v ulicích dohlíží 39 pevných kamer a 12 mobilních. Systém se podle ředitele městské policie Vladimíra Jeníka v posledních letech postupně modernizuje, starší kamery strážníci nahrazují modernějšími a přidávají další. Naposledy byly dvě mobilní kamery doplněny do Bendlovy ulice a do Arbesovy ulice k dopravnímu hřišti.
V dubnu městská policie vyměnila za nové i monitory v dohledové místnosti kamerového systému. "Modernizací prošla také obrazovka operačního strážníka, díky tomu bude mít nyní ještě lepší přehled o aktuálním dění," doplnil Jeník. Původní monitory byly podle něj staré a nízká kvalita zobrazení ztěžovala dohled nad veřejným pořádkem ve městě. Kromě lepšího obrazu jsou nové monitory také energeticky úspornější. Součástí modernizace bylo také školení operátorů kamerového systému.
"Loni jsme provedli také zásadní výměnu softwaru, což byl nezbytný krok k dlouhodobé udržitelnosti a vysoké úrovni kybernetické bezpečnosti v České Lípě," uvedla mluvčí radnice. Nové kamery, jimiž město nahrazuje ty staré, jsou už podle ní vybavené vestavěnou analýzou obrazu a systém je tak připraven na pokročilé analytické funkce. "Ačkoliv v tuto chvíli nejsou všechny tyto moduly aktivní, je možné je kdykoliv v budoucnu doplnit a aktivovat bez nutnosti měnit celý systém," dodala.