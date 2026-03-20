Městská policie v Jablonci nad Nisou bude mít pracoviště na autobusovém nádraží

Městská policie v Jablonci nad Nisou bude mít od dubna pracoviště i na autobusovém nádraží. Strážníků přibývá a kapacity pracoviště v centru města přestávají stačit, řekl dnes ČTK ředitel Městské policie v Jablonci nad Nisou Michal Švarc. Nová pobočka podle něj posílí dostupnost služeb pro veřejnost i efektivitu práce strážníků v jedné z nejvytíženějších lokalit města. Pracoviště bude otevřené každý pracovní den od 07:00 do 19:00, v noci a o víkendech zůstane zavřené.
"Zastupitelstvo schválilo navýšení počtu strážníků na 70 a my už se při těchto počtech do toho jednoho domu prostě nevejdeme. Už nám nestačí šatny, nestačí nám zázemí, takže se rozšiřujeme. A druhý důvod je, že jsme si vyhodnotili s vedením města, že bude dobré zřídit druhou služebnu dole na autobusovém nádraží, které je vnímáno jako problémová lokalita a přítomnost strážníků a jejich pohyb tam přispěje ke zlepšení pocitu bezpečí," doplnil Švarc.
Do nových prostor se přesunou všichni jablonečtí okrskáři i specializované oddělení dopravního dohledu. Soustředění těchto složek na jednom místě umožní podle Švarce rychleji reagovat na aktuální situaci v terénu a zlepší koordinaci práce. Městská policie má po městě i několik samostatných služeben. "To jsou takzvané kontaktní místnosti, okrskáři tam svůj čas moc netráví, jsou v terénu. Setkávají se tam s občany, když se dohodnou na konkrétní hodinu. Je to kontaktní místnost, kam za tím okrskářem můžou lidi přijít a probrat s ním, co je trápí," řekl Švarc.
Městská policie v Jablonci bude letos hospodařit s rozpočtem 64 milionů korun, na pořádek a bezpečnost dohlíží 55 strážníků, díky benefitům se za posledních pět let zvýšil jejich počet o 11 lidí. Zhruba třetina strážníků jsou ženy. Další nábor se bude dělat postupně. Strážníkům pomáhalo loni i šest asistentů kriminality, z toho dva byli Ukrajinci. Letos se jejich počet sníží na čtyři. "Vyhodnotili jsme, že ta komunita už je tak sžitá se společností, že nemáme důvod Ukrajince dál mít, protože neregistrujeme žádné větší problémy," řekl Švarc.
Kromě osmi automobilů mají strážníci k dispozici dva skútry a také kola, pohyb v náročném terénu usnadňuje čtyřkolka, nově teď testují elektromobil. S dohledem nad pořádkem a bezpečností v ulicích pomáhá strážníkům kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Umí upozornit pracovníky operačního střediska na to, že se něco děje, usnadňuje také zpětné dohledávání událostí. Kamerový systém tvoří 44 bodů, na nichž je 57 kamer, kamerami jsou vybaveni i strážníci a jejich vozy. Loni převzala městská policie do správy parkovací systém ve městě.