Městská policie v Jablonci nad Nisou otevřela pracoviště na autobusovém nádraží

Městská policie v Jablonci nad Nisou dnes otevřela pracoviště na autobusovém nádraží, prostory v centru města už přestaly stačit. Do služebny se přesunuli okrskáři a nově zřízené oddělení dopravního dohledu, které má na starost placená parkoviště, řekl ČTK ředitel městské policie Michal Švarc. Přítomnost strážníků na autobusovém nádraží by navíc měla přispět ke zvýšení pocitu bezpečí v oblasti s velkým pohybem lidí.
Autobusové nádraží je lokalitou, kam loni strážníci mířili na kontroly nejčastěji - i čtyřikrát denně, teď tam bude služba od 07:00 do 19:00. "Zastupitelstvo schválilo navýšení počtu strážníků na 70 a my už se při těchto počtech do toho jednoho domu prostě nevejdeme," uvedl Švarc. Šatny a zázemí budovy v centru už podle něj přestaly strážníkům stačit. "Vyhodnotili jsme, že bude dobré zřídit druhou služebnu na autobusovém nádraží, které je vnímáno jako problémová lokalita," dodal ředitel městské policie.
Na autobusové nádraží přesune městská policie z centra i část techniky. "Před budovou jsou dvě vyhrazená místa pro parkování služebních vozidel městské policie, je tam vyvedeno i nabíjení, protože máme jedno elektrovozidlo. V současné době děláme výběr na nákup kryté garáže, která bude v zadním traktu, a tam budou skútry a elektrokola," doplnil Švarc. Zázemí strážníků zůstane v budově i po dokončení nového dopravního terminálu, který město vybuduje v sousedství.
Městská policie v Jablonci bude letos hospodařit s rozpočtem 64 milionů korun, na pořádek a bezpečnost dohlíží 55 strážníků. K dispozici mají k osm automobilů, dva skútry a také kola, pohyb v náročném terénu usnadňuje čtyřkolka, nyní teď testují elektromobil. S dohledem nad pořádkem a bezpečností v ulicích pomáhá strážníkům kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI). Umí upozornit pracovníky operačního střediska na to, že se něco děje, usnadňuje také zpětné dohledávání událostí. Kamerový systém tvoří 44 bodů, na nichž je 57 kamer, kamerami jsou vybaveni i strážníci a jejich vozy.
Loni řešili strážníci ve druhém největším městě Libereckého kraje přes 13.570 přestupků, o 38 procent víc než o rok dřív, přibylo hlavně přestupků v dopravě. Od poloviny loňského roku převzala městská policie do správy také městský parkovací systém. Nový organizační řád počítá i s dalším rozšířením práce strážníků. "Od příštího týdne byste měli v ulicích města potkávat prvního služebního psa s naším služebním psovodem," doplnil Švarc.
Městská policie také zřídila jednotku dronů a rozšíří se výzbroj strážníků, pořídit plánují několik dlouhých zbraní.