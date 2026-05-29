Městská policie v Jablonci nad Nisou rozšíří od června službu do osmého okrsku - Vrkoslavice. Vznikl rozdělením dosavadního okrsku Kokonín, který dlouhodobě patřil mezi největší a nejvytíženější, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Projekt okrskové služby funguje v Jablonci od roku 2009, kdy vzniklo první kontaktní místo okrskáře v základní škole v Rýnovicích, postupně se město rozdělilo do sedmi okrsků, teď přibude osmý.
"Myšlenka zavést systém okrskářů vznikla na základě podnětů samotných občanů a výsledků průzkumu bezpečnosti ve městě. Lidé tehdy jasně řekli, že chtějí mít ve své čtvrti konkrétního strážníka, kterého budou znát jménem, a na kterého se mohou obrátit," řekl k systému primátor Miloš Vele (ODS). I nový okrsek bude mít podle něj svého strážníka, který bude v pravidelném kontaktu s místními obyvateli a institucemi.
Městská policie si od rozdělení okrsku v Kokoníně slibuje rychlejší reakce na oznámení občanů a intenzivnější preventivní činnost v problémových lokalitách. "Rozdělení okrsku nám umožní lépe organizovat výkon služby a efektivněji reagovat na konkrétní situace v jednotlivých částech města. Okrskář bude mít víc prostoru pro osobní kontakt s obyvateli i detailní znalost svěřené lokality," uvedl vedoucí okrskové služby a výcviku městské policie Aleš Paulů.
Na pořádek a bezpečnost dohlíží ve druhém největším městě Libereckého kraje 55 strážníků a pomáhají jim čtyři asistenti prevence kriminality, zastupitelstvo ale v březnu schválilo zvýšení počtu strážníků až na 70. K dispozici má městská policie osm automobilů, dva skútry a také kola, pohyb v náročném terénu usnadňuje čtyřkolka, teď testují také elektromobil. S dohledem nad pořádkem a bezpečností v ulicích pomáhá strážníkům kamerový systém s prvky umělé inteligence (AI).
Loni řešili strážníci v Jablonci přes 13.570 přestupků, o 38 procent víc než o rok dřív, přibylo hlavně přestupků v dopravě. Od poloviny loňského roku převzala městská policie do správy také městský parkovací systém. Nový organizační řád počítá i s dalším rozšířením práce strážníků. V ulicích tak už mohou lidé potkávat prvního strážníka se psem a další je v jednání. Výbavu strážníků chce ředitel Michal Švarc doplnit také o drony a pořídit plánuje i dlouhé zbraně.