Městské lesy Česká Lípa dokončily obnovu v oblasti Špičáku, upravily i singltrek

Městské lesy Česká Lípa dokončily obnovu příměstského lesa v oblasti kopce Špičák. Už v létě tam přibyly nové stezky, místa k odpočinku a výtvarná díla. Nyní se úprav dočkal i tříkilometrový singltrek pro cyklisty. Stavbaři rozšířili stezku na 80 až 120 centimetrů a vysypali ji novým kamením, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Úprava tratě přišla na 400.000 korun, polovinu získaly městské lesy z Nadace ČEZ.
Do úprav singltreku, tedy jednosměrné terénní stezky pro kola, se zapojili i žáci devátých tříd českolipské Základní školy Špičák. "Ještě před koncem minulého školního roku například rozváželi po stezce nový štěrk. Další, kdo přiložil ruku k dílu při opravě singltreku, byli klienti probační a mediační služby, kteří si při práci na cyklistické trase odbývali trest v rámci obecně prospěšných prací. Obě instituce s Městskými lesy Česká Lípa dlouhodobě spolupracují," uvedla Kňákal Brožová. Součástí prací bylo i budování propustků, příkopů a míst, která pomohou zadržovat vodu v lesních porostech a zlepší hospodaření s dešťovou vodou v oblasti.
Kopec Špičák je čedičovou dominantou na severním okraji České Lípy. Na jeho vrcholu je 14 metrů vysoká cihlová věž z roku 1885, která slouží jako telekomunikační vysílač a veřejnosti není běžně přístupná. Úpravy se dotkly nejen samotného vrcholu, ale také okolního lesa. Cílem bylo zpříjemnit pobyt návštěvníkům. Součástí úprav byly i běžné lesnické zásahy, včetně těžby dřeva a úklidu klestí. Obnova oblasti stála letos kolem 2,5 milionu korun, velkou část nákladů pokryla dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Oblast Špičáku je oblíbeným cílem místních i turistů. "Na několika místech jsou nové lavičky, které návštěvníkům umožní odpočinout si během výstupu nebo si vychutnat okolní přírodu. Jedním z největších lákadel je nově upravená vyhlídka, která nabízí krásný pohled na Českou Lípu i okolní krajinu. Cestu na vrchol navíc zpestřuje sedm dřevěných soch. Ty vznikly při českolipském Dřevosochání na hradě Lipý," řekla mluvčí radnice. Úprav se dočkala i naučná stezka, opravena byla i cesta ze severní strany kopce, která vede od zahrádkářské kolonie směrem k letišti.