Městské slavnosti v České Lípě

Návštěvníci se mohou těšit na historický program na hradě Lipý, koncerty na náměstí Dr. E. Beneše, hudební vystoupení v amfiteátru, program v městské knihovně a chybět nebude ani neckyáda.
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Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...
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Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i amatérských diváků na českém internetu nový snímek od Netflixu s názvem Pracovní romance (Office...
Muž na Berounsku střílel na policii, ukryl se v domě. Zásahovka ho našla už mrtvého
Zásahová jednotka pronikla do domu na Berounsku, v němž se zabarikádoval muž se zbraní. Toho posléze uvnitř nalezla policie mrtvého. Při události se nikdo další nezranil. Muž se nejprve se zbraní v...
Legendární Coca-Cola oslavuje 55 let české výroby. Ročně u nás stočí přes 400 milionů litrů
Málokterý nápoj se stal tak pevnou součástí našich životů jako legendární Coca-Cola. Letos je tomu přesně 55 let, kdy z tuzemské výrobní linky sjela vůbec první lahev. Od té doby u nás značka...
Brno stojí za to! Motorkáři už velebí českou pohostinnost a levné pivo
Velká cena v Brně oficiálně začíná pátečními ranními tréninky. Její fanzóna, která vyrostla v samotném srdci Brna na náměstí Svobody už ale nabízí unikátní zážitky. Aby také ne, vždyť plochu s...
Kvůli šampionátu MotoGP v Brně bude policie na Vysočině na D1 a dalších trasách
Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po nichž...
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Podpisy k referendu o odtržení od Kroměříže se Vážanech nyní sbírat nebudou
Podpisy pro vyhlášení referenda o odtržení od Kroměříže se nyní v místní části Vážany sbírat nebudou. Vyplývá to z uzavřeného memoranda o urovnání vztahů mezi...
Obvinění v kauze řidičských průkazů už na černošické radnici nepracují
Nikdo z úředníků a zkušebních komisařů obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošické radnici už na úřadě nepracuje. Jejich pracovní...
Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji je vhodná ke koupání
Kvalita vody v přírodních koupalištích v Karlovarském kraji se pohybuje nejčastěji mezi prvním a druhým stupněm, je tedy vhodná ke koupání. Některá přírodní...
Část metra B dvě hodiny stála. Na Andělu srazila souprava muže, na místě zemřel
Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet nepřežil. Provoz byl na dvě hodiny zastaven v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech....
Lhotka, Radotín i Motol. Voda v pražských přírodních koupalištích se výrazně zlepšila
Ve všech přírodních koupalištích, kde pražská hygienická stanice (HSHMP) kontroluje kvalitu vody, je koupání bezpečné. Oproti stavu před dvěma týdny se situace na většině míst výrazně zlepšila.
Galerie Fiducia připomíná své 25. výročí výstavou Vnitřní světlo
Fotografická galerie Fiducia, která je součástí stejnojmenného ostravského klubu a antikvariátu oslaví své 25 narozeniny výstavou děl Jiřího Šiguta Vnitřní...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...
Moravská galerie vrátila obrazy potomkům Hellerových, zůstanou ale v její sbírce
Potomci rodiny Hellerových, průmyslníků z Hranic na Přerovsku, znovu získali čtyři obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů ale...