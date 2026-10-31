Městský pozemek u Lesní školky v Jablonci nad Nisou se promění v Živou zahradu

Městský pozemek u Lesní mateřské školy v Jablonci nad Nisou se promění v Živou zahradu. Projekt, který připravuje spolek Pořád Venku, podpořila Nadace Via. Zlepší zázemí zahrady u mateřské školy, doplní její vybavení a rozšíří možnosti ekologické výchovy i komunitních aktivit, řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Na přípravě zahrady spolupracuje spolek s lesní školkou, zařízení pro 18 předškoláků otevřelo město loni na podzim ve čtvrti Proseč nad Nisou, kde mateřská škola dlouho chyběla.
"Chceme vytvořit zahradu, která dětem i širší komunitě nabídne bezpečné a podnětné prostředí pro poznávání přírody, společné aktivity a učení venku. Díky projektu Živá zahrada můžeme zázemí postupně vylepšit, doplnit potřebné vybavení a nabídnout další příležitosti k environmentálnímu vzdělávání," doplnila ředitelka lesní školky a zástupkyně spolku Pořád Venku Kaya Tippeltová. Navrhované úpravy konzultuje podle ní spolek s magistrátem.
"Na podobných iniciativách si cením především toho, že vycházejí z nadšení a aktivity lidí, kterým záleží na jejich okolí. Děti se navíc nejlépe učí vlastní zkušeností, a právě takové příležitosti jim podobné projekty nabízejí. Živá zahrada je příkladem, jak lze společně vytvářet něco smysluplného, co má skutečný přínos pro celou místní komunitu. Takové projekty si zaslouží naši podporu," uvedla náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj).
Lesní školku se v Jablonci podařilo loni vybudovat za půl roku, dřevostavba vznikla metodou Design & Build (vyprojektuj a postav). "Zvolili jsme proces, kdy interně v rámci kanceláře architektury města Pavlína Müllerová nakreslila návrh stavby. Na jeho základě a nějakých základních specifikací se potom soutěžil dodavatel, který se postaral o všechno včetně části nezbytné k povolení stavby," doplnil náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti). V soutěži zvítězila firma Domesi, radnici přišla školka téměř na šest milionů korun. Rodiče měsíčně platí 1600 korun, o 900 víc než v běžné mateřské škole, v soukromých lesních školkách ale platí rodiče i pětkrát víc.