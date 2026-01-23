Pro příchozí bude připravená bohatá tombola, kterou vytvoří nejen výrobky sklářů, ale i přispění mnoha železnobrodských podnikatelů a živnostníků. Ples začíná dnes od 19 hodin.
Městský sklářský ples
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.
Jih Moravy ochromila ledovka. Policie povolala posily, záchranka spustila traumaplán
Na jihu Moravy od brzkého rána trvá kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdí MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situaci komplikovala ranní dopravní špička. Policie...
Červený balónek
Příběh o přátelství malého chlapce a kouzelného balónku uvede v sobotu Naivní divadlo v Liberci.
V Krasíkově u Kokašic na Tachovsku hořel ráno sklad zemědělské firmy
V Krasíkově u Kokašic na Tachovsku hořel dnes ráno sklad zemědělské společnosti. Zasahovaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů. Hořela zejména...
V Olomouckém kraji to klouže. Srazilo se osm aut, na ledovce uvázl autobus
Maximálně opatrní by v pátek měli být řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásí problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku....
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Na Trutnovsku se srazila dvě auta, ze zdemolovaného vozu vyprostili řidiče
Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče,...
Pavel navštívil přerovskou Meoptu, ptal se na budoucnost perspektivní výroby
Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Páteční program prezident v 9:00 zahájil návštěvou přerovské Meopty, která je jednou z největších a technologicky...
Mezi nebem a zemí
Na divadelní představení mohou v neděli přijít návštěvníci do KC Kino Harrachov.
Melantrichova ulice
Ranní úklid v Praze 1 na Starém Městě v Melantrichově ulici v podání Pražských služeb.
Zvířecí pohotovost se osvědčila. Veterinářů, kteří by chtěli sloužit, přibývá
Pilotní projekt veterinární víkendové pohotovosti se v Karlovarském kraji osvědčil a bude pokračovat další dva roky. Jak řekl krajský radní pro životní prostředí Jan Vrba, projekt oceňují chovatelé i...
Městský sklářský ples
Železný Brod zve na Městský sklářský ples v místní sokolovně v Masarykově ulici. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Koloseum.
Pronájem bytu 1+1, 35 m2, Trutnov, ul. Žižkova
Žižkova, Trutnov - Horní Předměstí
14 000 Kč/měsíc
Budoucnost soudu v Rokycanech je nejistá, ministr Tejc chce šetřit
Je budoucnost Okresního soudu v Rokycanech ohrožená, protože s osmi soudci patří mezi pět nejmenších soudů v České republice? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc naznačil na síti X před několika dny,...
Ve výše položených místech Pardubického kraje se místy tvoří náledí
Ve výše položených místech Pardubického kraje se na některých silnicích tvoří náledí. V oblastech, kde se nepoužívá posypová sůl, také na vozovkách zůstávají...