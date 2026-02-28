Zapomenutí borci ze Stráže. Na olympiádě váleli v metané už před válkou

Matěj Klimša
  8:12aktualizováno  8:12
Curling dnes už patří mezi zavedené olympijské sporty a v Itálii se na právě skončených zimních hrách představili i čeští sportovci. Málokdo však ví, že v podobném sportu, metané, zápolili před devadesáti lety na olympiádě i sportovci ze Stráže pod Ralskem.
Fotogalerie1

Historický snímek ukazuje metanou na strážském rybníku. Na přelomu století se ve Stráži utvořil bruslařský klub a někteří jeho členové se začali zabývat metanou. | foto: Kniha Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města

Dnes už o tom téměř nikdo neví. Stráž pod Ralskem měla olympioniky. V roce 1936 startovali tři místní na hrách v německém Garmisch-Partenkirchenu.

Tehdy se olympijských her účastnili hráči metané. Jde o sport na podobném principu jako curling. Hra pochází z alpských zemí a do Stráže pod Ralskem se dostala v 19. století. Tehdy lidé metané říkali střílení na ledu.

„Na přelomu století se ve Stráži utvořil bruslařský klub a někteří jeho členové se začali zabývat metanou. V roce 1914 byly tyto hry zařazeny do sportovních programů a přijaty i Německým svazem ledních sportů,“ přiblížili ve své knize „Stráž pod Ralskem – Obrazy z dějin města“ historici Marie a Břetislav Vojtíškovi, kteří se v roce 2000 stali čestnými občany České Lípy.

Překvapení pro svaz

Nadšení sportovci ze Stráže se na olympijských hrách umístili na pátém místě. O původu hráčů z Českolipska doteď nevěděli ani členové Českého svazu metané.

„Víme o tom, že byla československá reprezentace na olympijských hrách, ale to je asi tak všechno. My vůbec nevíme, odkud ti lidé pocházeli, protože ta tradice se ve Stráži nedochovala,“ vysvětlil předseda svazu Michal Madara a dodal, že informace o historii sportu v Čechách jsou kusé.

„My jsme mysleli, že je to doména jen jihozápadních Čech, tady ta tradice pokračuje,“ doplnil předseda Madara. První dochované písemné zmínky o metané pocházejí z roku 1192. Do Čech pak hra přišla právě v 19. století. Jediným místem, kde tradice sportu nebyla nikdy přerušena, je obec Lenora v Jihočeském kraji, kde se hraje od roku 1834.

Kotouč místo kamene

Zatímco curling se hraje na kruhový terč s pevným středem, metaná se hraje na obdélník, ve kterém je takzvaný puk. „S ním se dá v rámci obdélníku i různě manipulovat. Má to více herních variant než curling. V curlingu se dá metením kámen zatočit. V metané to moc nejde, ale dá se popotáhnout puk,“ nastínil Madara. Rozdíl je i ve tvaru náčiní. Zatímco curling používá kameny, v metané je to kotouč, který připomíná trychtýř.

Náčiní na metanou také prošlo v posledních desetiletích vývojem, díky čemuž se stala celoročním sportem. Metaná už se nemusí hrát pouze na ledu, ale dá se hrát i na rovných asfaltových, betonových nebo třeba dlážděných plochách.

Kámen váží 19 kilo a stojí 50 tisíc. Jak se hraje curling s českými olympioniky

Metaná na zimních olympijských hrách běžně není, od těch letošních však hráči účast očekávali. „Protože je to sport alpských zemí, tak jsme čekali, že si to Itálie prosadí. Pořadatelská země má právo vzít si jeden ukázkový sport. Bohužel zvolili skialpinismus místo nás, a tak sedíme doma,“ popsal s nadsázkou Madara, který věří, že se v budoucnu metaná na olympijské hry vrátí.

Málo diváků i peněz

Sport na hrách není především kvůli nízké popularitě u diváků a nedostatečnému financování.

„Zároveň to ještě před pár lety nemělo zastoupení na všech světadílech. Federace na tom však zapracovala a už se hraje třeba v Keni, Tunisu, Brazílii, Austrálii, Indii nebo Kanadě,“ vyzdvihl předseda svazu.

Členské základny má metaná v alpských zemích několikanásobně větší než v Česku. „Máme asi 400 registrovaných hráčů, v Německu a Rakousku jich je 300 tisíc,“ upřesnil Madara.

13. ledna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Chomutov hledá kompromis ohledně zvýšení vstupného do areálu Kamencového jezera

ilustrační snímek

Chomutov hledá kompromis ohledně zdražení vstupného do areálu Kamencového jezera. Vedení města chce vyjít vstříc místním, aby se jich zvýšení ceny finančně...

28. února 2026  8:05,  aktualizováno  8:05

Hmyz, humor, vztahy i horor. Z čeho lze vytvořit krátký komiks, ukázala soutěž

Vítězná práce Hany Procházkové zaujala porotu jak námětem – tím je velký hmyz,...

Do tajemného světa obřího hmyzu, složitých mezilidských vztahů, ale i břitkého humoru, nadsázky či pohádkově laděných příběhů mohou zájemci nahlédnout v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě....

28. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

28. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Ploština ve zlínském divadle neukazuje jen historii, promlouvá i k dnešku

Inscenace Tiše buší Ploština ve zlínském divadle neukazuje jen historii,...

Městské divadlo Zlín v sobotu uvede premiéru inscenace Tiše buší Ploština. Zachycuje osud valašské osady, kterou na sklonku druhé světové války kvůli spolupráci tamních lidí s partyzány vypálili...

28. února 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecký kraj znovu podpoří ochotnická divadla, má na dotace více než loni

LibereckĂ˝ kraj znovu podpoĹ™Ă­ ochotnickĂˇ divadla, mĂˇ na dotace vĂ­ce neĹľ loni

Liberecký kraj znovu podpoří ochotnická divadla v regionu. Na divadelní sezonu 2026/2027 ale vyčlenil v dotačním programu na podporu nových představení jeden...

28. února 2026  7:11,  aktualizováno  7:11

Silnice na Vsetínsku mohou lokálně namrzat, při jízdě je namístě opatrnost

ilustrační snímek

Silnice na Vsetínsku mohly dnes ráno lokálně namrzat. Při jízdě je tam proto namístě opatrnost. Většina vozovek ve Zlínském kraji je však holá, suchá a sjízdná...

28. února 2026  7:03,  aktualizováno  7:03

I já kupuji jogurty ve slevě, usmívá se ruský baletní mistr. Domov našel v Ústí

Vladimir Gončarov, baletní mistr, pedagog a choreograf z Divadla města Ústí nad...

Jeho cesta začala v Rusku, kde se narodil. Pak pokračovala přes Polsko do Ústí nad Labem, kde podle svých slov našel domov. Vladimir Gončarov, baletní mistr, pedagog a choreograf ústeckého divadla se...

28. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Sobotní přednáška o mecenášovi

ilustrační snímek

Vlastivědný spolek Českolipska pořádá v sobotu přednášku Zenkerové a valteřická škola.

28. února 2026  8:32

Víc komfortu a rychlejší odbavení. Po Plzni jezdí nové kloubové autobusy

Plzeňské městské dopravní podniky poslaly do ulic města nový typ...

Nový typ nízkopodlažních kloubových autobusů poslaly do ulic Plzeňské městské dopravní podniky. Dosud byly všechny 18metrové autobusy od polského výrobce Solaris, nyní začínají cestující vozit...

28. února 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Zapomenutí borci ze Stráže. Na olympiádě váleli v metané už před válkou

Historický snímek ukazuje metanou na strážském rybníku. Na přelomu století se...

Curling dnes už patří mezi zavedené olympijské sporty a v Itálii se na právě skončených zimních hrách představili i čeští sportovci. Málokdo však ví, že v podobném sportu, metané, zápolili před...

28. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Oblíbený karvinský areál Lodičky se otevírá veřejnosti, od září ho čeká proměna

ilustrační snímek

Oblíbený rekreační areál Lodičky v karvinském parku Boženy Němcové se o tomto víkendu po zimní přestávce opět otevírá veřejnosti. Letos jej budou moci lidé...

28. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Romanťárna, ale i depka, říká o své nové divadelní hře režisérka Daniela Špinar

Režisérka Daniela Špinar v Hradci Králové

Režisérka a bývalá šéfka Činohry Národního divadla Daniela Špinar se po třinácti letech vrátila do hradeckého Klicperova divadla s premiérou Portrét dámy. Diváci si ještě mohou pamatovat její...

28. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.