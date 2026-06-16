Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu

Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN) doktorand Technické univerzity v Liberci (TUL) Martin Dušek. V lednu tam také před mezinárodní komisí svou disertační práci na toto téma obhájil a dál ve Švýcarsku pokračuje ve výzkumu i po ukončení doktorského studia. Podle liberecké fakulty mechatromiky je jeho výzkum pro světovou vědu zásadní, nominovala ho proto na Cenu vlády za rok 2025. ČTK to dnes řekl mluvčí univerzity Radek Pirkl.
Obří urychlovač částic v CERNu je desítky kilometrů dlouhý a připomíná trubku osázenou škálou citlivých senzorů a dalších zařízení a přístrojů. Urychlovačem letí protony rychlostí, která se blíží rychlosti světla. Aby vše fungovalo, musí být přístroje na vzdálenost stovek metrů napolohovány s přesností na zlomky milimetru. Běžně se pro přesné zaměření polohy vůči přímce používají obyčejné napnuté drátky. Mají ale zásadní nevýhodu - v gravitačním poli Země se i při sebevětším napnutí nepatrně prohýbají.
Mladý vědec pod vedením školitele Miroslava Šulce a ve spolupráci s Jeanem-Christophem Gaydem z CERNu rozvinul metodu využívající k zaměření přesné přímky speciální laserové paprsky - tzv. strukturované svazky. Ty se šíří na velké vzdálenosti se zanedbatelnou rozbíhavostí, a lze je tak použít pro naprosto přesné zaměření. Novou metodu už aktivně využívají na lineárním urychlovači v CERNu, drátky tak už nejsou potřeba.
Dušek ale také pracoval v přední japonské národní výzkumné laboratoři pro fyziku částic (KEK) na laserovém zabezpečovacím systému pro urychlovač SuperKEKB. Díky přenosu optického signálu vzduchem získá systém data přibližně 1,5krát rychleji než při použití běžných optických vláken. "Je to dáno tím, že se laserový paprsek šíří vzduchem rychleji než ve skleněném jádru vlákna. To je kritické pro okamžité odstavení stroje v případě poruchy," řekl k tomu Dušek.
Třicetiletý vědec obhájil dizertaci přímo v centrále CERNu v Ženevě. "Na fakultě mechatroniky máme již poměrně často komise s účastí zahraničního oponenta, ale tato obhajoba byla skutečně mimořádná," řekl předseda komise z liberecké fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Petr Šidlof. V komisi se podle něj sešlo na 60 odborníků z liberecké univerzity, akademie věd, Karlovy univerzity, Francie a Japonska, část byla on-line. "To je pro mě důkazem kvality disertace a obrovského zájmu o práci a výsledky pana Duška," dodal.