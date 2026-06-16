Mezi přírodní rezervace přibyla niva Ploučnice na Českolipsku

Klikatící se řeka Ploučnice spolu se Svitavkou a její nivou na Českolipsku patří od pondělí mezi přírodní rezervace. Jde o území o rozloze téměř 283 hektarů, které se nachází v dokeské části CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR Karolína Šůlová. Území zůstává přístupné a pro běžné návštěvníky se nic nemění, uvedla. Nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky je 30. maloplošným zvláště chráněným územím v tomto CHKO vyhlášeném před 50 lety.
"Řek, které by se volně klikatily krajinou, je v České republice jako příslovečného šafránu. To byl také hlavní důvod, proč se zachovalý úsek meandrující Ploučnice a dolního toku Svitavky i s přilehlou a téměř každoročně zaplavovanou nivou stal přírodní rezervací," uvedl Luboš Beran, vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
Toto území podle něj hostí desítky vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně evropsky významných. Žije zde početná populace ohrožené vážky klínatky rohaté, několik vzácných druhů pošvatek a jepic či drobný mlž hrachovka říční, která obývá nezregulované a neznečištěné vodní toky. Pravidelně se podél vodních toků pohybuje vydra říční a nivu postupně osídluje i bobr evropský. V tůních a odstavených ramenech se rozmnožuje několik druhů obojživelníků včetně čolka horského či v této CHKO vzácné rosničky zelené.
"Kromě velké přírodovědné hodnoty má území také nezpochybnitelný význam pro obyvatele po proudu ležící České Lípy, neboť při povodních zadržuje velké množství vody a výrazně tak snižuje a zpomaluje jejich průběh, a to lépe než drahá technická řešení," dodal Beran.
Do přírodní rezervace patří Ploučnice a také části jejích přítoků, konkrétně Svitavky a Hradčanského potoka. "Jedná se o zachovalou říční nivu, kde nedošlo na rozdíl od většiny našich vodních toků k regulaci řeky a která si zachovala svou dynamiku," uvedla mluvčí AOPK. Území zahrnuje nivu řeky Ploučnice v úseku od Borečku u Mimoně po most na železniční trati u Vítkova před Českou Lípou. "Území je nadále přístupné a s ohledem na skutečnost, že naprostá většina území leží zároveň i v nejpřísněji chráněné I. zóně ochrany přírody CHKO, se tak vyhlášením přírodní rezervace pro běžné návštěvníky prakticky nic nemění," dodala Šůlová.