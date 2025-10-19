Starostové stojí za obviněným hejtmanem Půtou, v pondělí budou jednat se SPOLU

Autor: hop, ČTK
  20:52aktualizováno  20:52
Kvůli obvinění hejtmana Martina Půty se v neděli sešel mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Půtovi, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, vyjádřil sněm i zastupitelský klub podporu.
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)

Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025) | foto: Marek Csizmazia, MF DNES

Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
13 fotografií

„Sněm SLK a zastupitelský klub SLK vyjadřuje jednoznačnou podporu hejtmanovi Martinu Půtovi v setrvání na pozici hejtmana. O dalším postupu budeme primárně jednat s koaličním partnerem SPOLU zítra, v pondělí 20. října ve 14.30 hodin,“ uvedla v neděli večer předsedkyně klubu Starostů Markéta Červinková.

Klub zastupitelů ANO, který je v Libereckém kraji v opozici, už hejtmana kvůli dalšímu stíhání vyzval k rezignaci. Koaliční SPOLU vyčkává, jak se SLK k obvinění postaví.

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Půta ve čtvrtek informoval zastupitelské kluby i média, že ve středu dostal do datové schránky oznámení o zahájení stíhání. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění Půta odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat. O svém dalším postupu chce informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října.

Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

V pondělí by se pak měly na společném jednání sejít kluby SLK a SPOLU, které se v kraji spojily ve vládnoucí koalici, v zastupitelstvu mají většinu 25 ze 45 hlasů. Pro koalici to není první podobná krize, ohrožena byla už v únoru, když byl Půta nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Koalice tehdy vydržela a Půta ustál hlasování o odvolání v krajském zastupitelstvu.

Až tři roky vězení

Policie kromě Půty stíhá i další lidi. Náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřina Doušová Půtovo stíhání potvrdila, hrozí mu až tři roky vězení.

Milion v igelitce za hlavu šéfa Diama. Kdo mohl chtít uplatit hejtmana Půtu a proč

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej České televizi sdělil, že centrála v tomto případu zahájila v posledních dnech stíhání čtyř lidí. „Tři osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení a jedna osoba je stíhána pro trestný čin neoznámení trestného činu,“ uvedl v SMS.

Půta byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal.

5. února 2025

