Mírně zhoršenou kvalitu vody mají v Libereckém kraji tři přírodní koupaliště

Autor: ČTK
  12:46aktualizováno  12:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mírně zhoršenou kvalitu vody mají v Libereckém kraji tři přírodní koupaliště. Na druhém z pěti stupňů hodnocení jsou rybníky u kempů v Sedmihorkách v Českém ráji, Sloupu v Čechách a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.

Mírně zhoršenou kvalitu vody v těchto rybnících naznačuje její snížená průhlednost. Riziko zdravotních problémů po koupání je sice malé, přesto hygienici lidem doporučují, aby se po každém vykoupání v těchto nádržích osprchovali.

Zlepšila se kvalita vody v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Podle posledního rozboru je na prvním stupni, na začátku června byla kvůli sinicím na třetím. Čistou vodu má podle hodnocení hygieniků také třeba přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou nebo zatopený lom Kristýna v Hrádku nad Nisou na Liberecku, které patří k nejoblíbenějším místům ke koupání v kraji.

Koupaliště v kraji čeká zřejmě první vydařený víkend sezony, podle předpovědi by v sobotu mělo být až 35 stupňů Celsia. Ne všechna koupaliště v kraji už ale sezonu zahájila, Vápenka v Liberci dokonce nejspíš zůstane mimo provoz po celé léto. Areál s padesátimetrovým bazénem soukromý majitel prodává.

Hygienici v Libereckém kraji budou letos stejně jako loni sledovat pravidelně 51 vodních ploch, z toho je 15 přírodních koupališť, 12 betonových nádrží, 23 koupališť umělých a jeden biotop. Orientační test čistoty vody si může udělat každý návštěvník koupališť. Stačí, když si do plastové lahve nabere vodu z nádrže, kde se chce koupat, nechá ji 20 minut odstát a pak si obsah lahve prohlédne. "Pokud je lahev zakalená v celém sloupci nebo zákal je na dně, šlo by o řasy. Pokud by se vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice," řekla ČTK krajská ředitelka hygieniků v Libereckém kraji Jana Loosová.

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