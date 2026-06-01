Místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka opustil ODS, postavil vlastní kandidátku

Autor: ČTK
  14:10aktualizováno  14:10
ilustrační snímek

Místostarosta Frýdlantu na Liberecku Jiří Stodůlka opustil ODS, pro podzimní komunální volby se rozhodl postavit vlastní kandidátku Frýdlant pro všechny. S celostátní politikou podle něj rozhodnutí nesouvisí, hlavním důvodem byl odlišný pohled na směřování města, řekl dnes ČTK Stodůlka, který je 20 let zastupitelem a třetí volební období je ve vedení města.

Předseda ODS Frýdlant, starosta Dan Ramzer, nechtěl dnes Stodůlkovo rozhodnutí ze strany odejít komentovat. "Respektuji to," řekl na dotaz ČTK.

Podle Stodůlky to nebylo lehké rozhodnutí. "Zrálo ve mně dlouhou dobu. V naší straně dochází k názorovým střetům, vždy jsem se snažil je řešit konstruktivně. Řešení, které bych mohl akceptovat, jsem ale nenašel, a vzájemná komunikace čím dál víc vázla. Neviděl jsem jinou cestu než ODS Frýdlant, se kterou jsem svůj život spojil na řadu let, opustit. Stále však zůstávám 'pravičákem', to se nemění," dodal devětapadesátiletý místostarosta.

Stodůlka nechce komunální politiku opustit. "Z politiky bych nerad odcházel ve chvíli, kdy cítím, že svou práci pro město jsem ještě nedotáhl do konce. Nicméně si myslím, že je potřeba do veřejného života přivést novou krev, a proto jsme v našem uskupení dali velký prostor mládí. Mladí lidé, kteří jsou budoucností tohoto města a mají chuť pracovat, tvoří třetinu naší kandidátky pro letošní komunální volby. Jim chceme my starší předávat své zkušenosti, ale zároveň jim dáme prostor pro jejich svěží a moderní pohled na fungování města," řekl.

Na sociálních sítích se už nové uskupení představilo a postupně chce zveřejnit své kandidáty. Ke klíčovým tématům patří podle Stodůlky zachování a rozvoj frýdlantské nemocnice, která je součástí Krajské nemocnice Liberec, funkční a spravedlivý systém nakládání s odpady nebo mladí lidé a jejich místo ve Frýdlantu. "Frýdlant chceme rozvíjet jako město, kde mají mladí lidé své místo, perspektivu a důvod spojit s ním svou budoucnost," dodal Stodůlka.

Před čtyřmi lety vyhrála volby ve Frýdlantu společná kandidátka ANO, SOS a nezávislých, když pro ni hlasovalo 27,08 procenta voličů, v zastupitelstvu má šest mandátů z 21. V komunálních volbách kandidovalo ANO ve Frýdlantu samostatně poprvé. ODS byla poprvé od roku 1994 poražena, skončila druhá a má pět zastupitelů. Čtyři místa obsadilo uskupení Frýdlant sobě, tři zastupitele má Místní hnutí za harmonický rozvoj, dva Nezávislí pro Frýdlant a jeden mandát získali Starostové pro Liberecký kraj.

Přes porážku se občanským demokratům znovu podařilo sestavit vládnoucí koalici, na spolupráci se dohodli s Místním hnutím za harmonický rozvoj, uskupením Nezávislí pro Frýdlant a Starosty pro Liberecký kraj, dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 mandátů v zastupitelstvu. ODS získala posty starosty a místostarosty a jednoho radního, dvě místa radních obsadilo v sedmičlenné městské radě hnutí za harmonický rozvoj a po jednom radním mají Nezávislí pro Frýdlant a Starostové.

