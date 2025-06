„Ať jsme chodili zleva nebo zprava, náměstí už se za ty čtyři roky trasově vyčerpalo. Palác je nové místo, kde to neznají ani psi, ani nevidomí a ani rozhodčí,“ vysvětlil organizátor závodu Roman Vaněk, který je také nevidomý.

Mistrovství už v paláci mělo být v roce 2023, ale kvůli rekonstrukci z plánu sešlo. „Nemyslím si, že to vadí. My jsme si alespoň vyzkoušeli, co všechno palác zvládne. Největší zázemí bude na hlavním nádvoří paláce. Doprovodný program využije i okolní prostory paláce, jako třeba zimní zahradu nebo terasu. Když jsem se byl na akci v minulosti podívat, tak mi bylo účastníků líto, protože v těch tropických teplotách je to náměstí jako trouba s vrchním i spodním ohřevem,“ řekl ředitel Paláce Liebieg a spolupořadatel závodu Michael Dufek.

Závod vodicích psů prověří sehranost psa a jeho majitele. „Je potřeba, aby pejsci uměli zastavovat na konci chodníku a pak třeba převést přes silnici a nebo odbočit. Pak by měli najít a označit překážky jako dveře nebo lavičky. Cesta musí být pro nevidomého bezpečná,“ sdělila rozhodčí závodu Ludmila Hořejší a dodala, že se v rámci mistrovství nehodnotí čas, ale rozhoduje třeba počet povelů.

Body dolů za opakování povelu

„Body se strhávají podle toho, kolikrát musel páníček povel zopakovat. Roli hraje taky třeba to, jestli se pejsek vyhýbá překážkám bezpečně, jestli opravdu zastaví tam, kde má. Jsou totiž i psi, kteří vodí lidi se zbytkem zraku. Takoví lidé nepotřebují, aby pejsek zastavil, ale stačí, aby přibrzdil. Tady ale všichni soutěžící dostanou na oči klapky,“ vysvětlila Hořejší.

Na vítěze mistrovství bude čekat trofej, kterou připravil sklář a umělec Ricardo Hoineff z Křišťálového údolí. Cena symbolizuje silné pouto mezi psem a člověkem.

„Inspirací byl můj pes. Je to můj parťák, je všude se mnou a cena zachycuje okamžik, kdy má pes zvednutou hlavu a kouká na svého páníčka. Jde o moment kontaktu,“ popsal Hoineff.

Součástí závodu je i doprovodný program, v němž na návštěvníky budou čekat i jiní psi než vodicí. Lidé se mohou těšit na dogdancing, canisterapii nebo představení psích sportů. Kromě toho si zájemci budou moci prohlédnout kompenzační pomůcky, vyzkoušet simulační brýle nebo projít labyrintem s klapkami na očích a bílou slepeckou holí.