Z liberecké zoo do španělských hor. Mládě orlosupa vypustí ve volné přírodě

Zoo Liberec se zapojila do mezinárodního záchranného programu na návrat orlosupů bradatých zpět do volné přírody již v roce 2002, kdy získala do chovu svůj původní, aktuálně již téměř čtyřicetiletý pár ohroženého dravce.

Za tu dobu se v zahradě vylíhlo již 27 mláďat, z nichž 12 bylo vypuštěno na několika různých místech evropských Alp a ve dvou španělských pohoří.

„Orlosupi bradatí se do volné přírody vypouští zpravidla ve věku tří měsíců, kdy ještě nejsou schopni letu. Před vylétnutím z hnízda tak mají dostatek času si na nové prostředí zvyknout a vštípit si ho jako svůj nový domov. Přestože orlosupi odchovávají vždy pouze jedno mládě, ochranáři vkládají do předem připraveného hnízda mláďata dvě, aby se necítila bez rodičů opuštěná, navzájem se motivovala a po vylétnutí se držela spolu. Než se naučí létat a najít si dostatek potravy sama, jsou po dobu několika prvních týdnů přikrmována na hnízdě člověkem,“ vysvětlil liberecký zoolog a kurátor chovu ptactva Jan Hanel.

I letošní hnízdní sezona byla u orlosupů bradatých úspěšná a zahrada přivítala na svět hned dvě mláďata. První z nich, které odchovává starý pár, zůstane na doporučení mezinárodního koordinátora chovného programu jako posila v chovu v lidské péči v zoologických zahradách a druhé ptáče – samička, o kterou pečoval mladší chovný pár, byla doporučena k vypuštění do volné přírody.

Vysílačka a kroužek

Novým domovem se ji stane právě španělské pohoří Maestergo. Než však dorazí do cílové stanice, čeká ji mezizastávka ve specializovaném centru Centro de Cría Guadalentín u španělské Cazorly v Andalusii, kde dostane satelitní vysílačku pro sledování jejího pohybu v přírodě. Před vypuštěním do španělských hor bude malý orlosup ještě označený identifikačním kroužkem a obarví mu některé letky, aby ho ochránci přírody později na obloze lépe rozpoznali.

Program na návrat orlosupů bradatých do evropské přírody se řadí mezi nejúspěšnější mezinárodní záchranné projekty. Podílí se na něm přes 35 evropských zoologických zahrad včetně Zoo Liberec, Světový fond na ochranu přírody i specializované záchranné stanice.

Od vzniku programu v roce 1978 bylo do volné přírody Evropy vypuštěno více než 300 mláďat, z nichž 12 přišlo na svět v liberecké zahradě. Ačkoliv byli orlosupi bradatí na začátku 20. století v jižní Evropě a Alpách vyhubeni, nyní se jejich populace podařilo obnovit a v Evropě se již i sami úspěšně rozmnožují.

