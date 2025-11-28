Mňága a Žďorp zahraje v Desítkách

Skupina patří mezi nejvýraznější hudební kapely české porevoluční éry. Na kontě má řadu hitů, do povědomí se dostala především skladbou Hodinový hotel.
Koncert ve Vratislavicích začíná v pátek od 20 hodin, sál se otevírá o hodinu dříve.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Skupina patří mezi nejvýraznější hudební kapely české porevoluční éry. Na kontě má řadu hitů, do povědomí se dostala především skladbou Hodinový hotel.
Koncert ve Vratislavicích začíná v pátek od 20 hodin, sál se otevírá o hodinu dříve.
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....
Souprava metra B nabrala ve stanici Anděl cestujícího, přerušen je provoz na úseku Nové Butovice - Florenc, zavedena je náhradní doprava která je však výrazně vyřízena. Cestující jedou i běžnou...
Plzeň zahájila ve svém menším obvodu Křimice na západním okraji města revitalizaci Křimického náměstí. Prostor, který je od roku 1995 součástí vesnické...
Moravskoslezský kraj má v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 42,923 miliardy Kč. Je to podobné jako schválený rozpočet letošního roku, který byl...
Policisté pátrají po dvojici neznámých mužů, kteří v pondělí v noci naházeli z pražského Čechova mostu do Vltavy jedenáct elektrokoloběžek. Oba výtečníky natočila kamera, přesto se je zatím...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
V Kutné Hoře začala výstavba parkoviště pro osobní auta a autobusy, které má vyřešit problémy s parkováním turistických výprav. Dělníci na pozemku ve Vítězné...
Samurajové už dávno nejsou jen doménou filmových klasik. V posledních letech se s nimi roztrhl streamovací pytel. Seriál Šógun od Disney+ sbíral jednu cenu za druhou, čestní bojovníci s katanou (i...
Za přestavbu sportovní haly zaplatí Turnov skoro 218 milionů korun bez daně. Radnice dostala v soutěži čtyři nabídky, všechny byly pod maximální přípustnou...
Prohlídky slavnostně vyzdobených interiérů, adventní koncerty, vánoční dílničky i výstavy připravili správci některých jihomoravských památek na období...
Plzeň vyhlašuje nový grant, který podpoří celoroční kulturní dění na náplavkách řek, zejména v centru města. Neinvestiční dotace je určena pro zájemce, který...
Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...
Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč
Stovky dětí dnes obsadily při festivalu sportu a zábavy Life! pavilony brněnského výstaviště. V pavilonech F a V si mohli vyzkoušet se sportovci z brněnských...