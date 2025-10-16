Obézních dětí přibývá, díky aplikaci se v Jizerských horách dají do pohybu

Lada Válková
  10:52aktualizováno  10:52
Mobilní aplikace Venku.app, která má rozhýbat rodiny s dětmi, se rozšířila do Jizerských hor. Jde o osmou lokalitu v Česku a třetí v Libereckém kraji.
Místa stačí obejít, naskenovat QR kódy a na profilu uživatele se započítají získané body.

V Josefově Dole a jeho okolí nově najdou uživatelé aplikace Venku.app dvaatřicet stanovišť, často na neznámých či zajímavých místech. Místa stačí obejít, naskenovat QR kódy a na profilu uživatele se započítají získané body. Za ně mohou výletníci získávat odměny. Mobilní aplikace má děti motivovat, aby vyrazily ven.

„Vnímáme, že mobil patří k našemu životu a je důležitý pro práci i pro zábavu. Ale rozhodně se nám nelíbí, jak moc jej využívá hlavně mladá generace. Statistiky jsou neúprosné. Nárůst obezity zejména u dětí, málo pohybu a interakcí. Je pohodlné být doma zalezlý u obrazovky, ale my to chceme změnit,“ shrnul Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů (Český orienťák) důvody, proč hra vznikla.

Jednotlivá zastavení jsou odlišená barvami do čtyř kategorií podle náročnosti. Třináct je zelených, tedy nejjednodušších. Ta mohou absolvovat rodiče s kočárky nebo cyklisté. Nejsložitějších šest výzev nese černou barvu. K nim vede trnitější cesta – mohou to být skalní jeskyně nebo místa, o kterých podle Picka leckdy nevědí ani místní.

Děti v Liberci nemají kde pořádně sportovat, stěžují si jejich rodiče

Body je možné obejít v libovolném pořadí bez časového omezení – v jednom dni i při opakovaných návštěvách. Skrývají se například u rozhledny Slovanka, u vlakového nádraží v Josefově Dole nebo v Dolním Maxově. Místa jsou přístupná celoročně čtyřiadvacet hodin denně. Takže výlety lze absolvovat i v noci.

„Venku.app je mobilní aplikace, takže nebudu zastírat, že se u ní využívá mobil. Ale chceme, aby se využíval venku, při pohybu. Jestli to bude běhání, turistika nebo jízda na kole, je nám jedno. Důležité je, aby to mělo zásadní přínos pro českou společnost,“ zdůraznil Picek. I proto je aplikace, která je dostupná na Google Play nebo App Store, zdarma. Stáhnout ji lze také pomocí QR kódu v terénu.

Kromě generace třicátníků a čtyřicátníků s dětmi, pro něž vznikla, jsou další cílovou skupinou také starší lidé. Podle Picka jsou podobné aktivity mezi seniory populární zejména ve Skandinávii. Přestože má momentálně aplikace necelých šest set uživatelů, předpokládá, že se brzy rozšíří. A že do Josefova Dolu přivede v průběhu roku desítky tisíc výletníků.

Zdejší lokalita je osmá otevřená na území republiky, zatím největší. V kraji mohou soutěžící už nyní prozkoumávat také Turnov nebo Jilemnici. „Naším cílem je do června 2026 otevřít čtyřicet lokalit,“ prozradil Picek s tím, že postupem času bude aplikace nabízet i další funkcionality.

Bez front a otevírací doby

„Když jsme před pár měsíci zakládali Spolek pro rozvoj Josefova Dolu, vše se točilo kolem myšlenky zatraktivnit obec pro obyvatele i pro návštěvníky. To spolu velmi souvisí skrz pracovní místa generovaná cestovním ruchem,“ zmínil Jaroslav Vojna, předseda spolku, který vznik josefodolské lokality inicioval. Rád by viděl Josefův Důl jako místo, kam přijedou rodiny s dětmi na několik dní strávit čas nabitý v přírodě – po svém, bez předražených turistických atrakcí. „Bez front, otevíraček, tak trošku mimo mainstream,“ doplnil.

Dalším kritériem bylo, aby projekt necitelně nezasahoval do krajiny, což se podle něj vyplnilo. „Zatím jsem si stihl oběhnout jen malý počet kontrol, ale za mě se to podařilo pěkně natrasovat,“ uzavřel. Že by se mohl kvůli hře v konkrétních lokacích zvýšit turismus tolik, že by měl negativní dopady na přírodu, se Picek nebojí. Aplikace vysílá výletníky do nepříliš exponovaných míst, zároveň se tam vydávají individuálně. „Bude to rozprostřené, nebudou chodit najednou,“ konstatoval.

Mobilní aplikace Venku.app, která má rozhýbat rodiny s dětmi, se rozšířila do Jizerských hor. Jde o osmou lokalitu v Česku a třetí v Libereckém kraji. Na foto Jan Picek, předseda Českého svazu orientačních sportů (Český orienťák).
Aplikace nadto připomíná lidem, aby v lese po sobě nenechávali odpadky. „Chceme, aby si je každý uklidil a naopak je motivujeme, aby sbírali třeba i cizí odpadky, abychom lesy zanechali co nejvíc čisté,“ poznamenal.

Aplikace, na níž se podílel Český svaz orientačních sportů se svými partnery, je kompletně česká. Josefův Důl na ni přispěl 50 tisíci korunami, Liberecký kraj 85 tisíci korunami.

Další lokality jsou ve Vimperku, nedaleko Jihlavy, v Letkově u Plzně nebo v Dobříši.

