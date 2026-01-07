Oblíbená Svijanská aréna zůstává zavřená, zčásti ji nahradí mobilní kluziště

Eliška Marinská
  10:42aktualizováno  10:42
V libereckém Sport parku vznikne kryté mobilní kluziště, které částečně nahradí uzavřenou Svijanskou arénu. Oblíbené zimní sportoviště je mimo provoz od 30. prosince kvůli sněžení. Provozovatelé k tomuto kroku přistupují preventivně, aby zajistili maximální bezpečnost všech sportovců, návštěvníků i pracovníků areálu.

Podle statiků může větší množství sněhu na střeše Svijanské arény představovat riziko. Na základě odborného posudku, který si nechalo vypracovat město Liberec, nelze stadion bezpečně provozovat, pokud na jeho střeše leží přes dva centimetry sněhu.

„Halu může znovu otevřít jen statik,“ upřesnil Lukáš Přinda, ředitel společnosti SFM Liberec, která Svijanskou arénu provozuje.

Zbyněk Karban, jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec, pod kterou Sport park patří, popsal, že instalace mobilního kluziště začala v pondělí a hotová by měla být do konce ledna 2026.

Připravovaná ledová plocha podle Přindy částečně nahradí dvě ledové plochy v uzavřené Svijanské aréně. Budou ji využívat primárně mládežnické hokejové a krasobruslařské kluby pro svůj tréninkový program, zápasy a soutěže, poté veřejnost.

„Je ale jasné, že i tak se nepodaří kompletní program ze dvou ploch nahradit. Je potřeba si uvědomit, že Svijanská aréna je nejvytíženější sportoviště v Liberci,“ vysvětlil Přinda.

Uzavření haly komplikuje tréninky

Dopady má uzavření haly třeba na krasobruslařský klub Variace. Část tréninků klub přesunul do Home Credit Areny.

„Za velmi velké pomoci Sportparku máme k dispozici i vnitřní prostory arény na tréninky mimo led a spolupracujeme se zimním stadionem v Turnově, takže i tam máme možnost nějaké hodiny odtrénovat,“ uvedl hlavní trenér klubu Juraj Sviatko.

Podle něj je to komplikace pro rodiče, kteří pracují a nemají jak dostat děti do Turnova a zpátky.

Když sněží, aréna je zavřená. Hokejisté musejí hledat záchranu až v Německu

„Ne všichni mohou využít možností tréninku mimo Liberec. Klub přímo ohrožuje, že děti respektive rodiče nebudou mít zájem o další pokračovaní a přijdeme o ně,“ přiznal Sviatko s tím, že je to finančně náročný sport. „Kdyby ubylo dětí, tak klub by to další sezonu dlouhodobě finančně neutáhl z rezerv,“ dodal.

Klub tak musí podle Sviatka improvizovat, především v hlavním období sezony.

„Máme třeba vrcholné závody jako mistrovství České republiky. Naše děti, které se závodů zúčastní, mohou být ohroženy výkonnostně. Jsme v náhradních prostorech a tréninků na ledě je citelně méně,“ nastínil s tím, že s provozovatelem hledali společně alternativy.

Počasí narušilo studentům bruslení

Svijanskou arénu využívaly pravidelně i některé školy. Studenti Gymnázia Jeronýmova docházeli do arény na ranní bruslení v listopadu a prosinci.

„Bruslení nám bylo zrušeno naštěstí jen jednou. Ale komplikace to byla,“ pověděl zástupce ředitele libereckého gymnázia Leoš Bím.

„Museli jsme sledovat předpověď počasí a informace na webu či sociálních sítích, abychom mohli informovat žáky včas,“ dodal Bím.

Mobilní kluziště z části halu nahradí

„Mobilní kluziště vyřeší asi částečně problém hokejistů. Ale nejsem si jistý, zda tam bude místo pro ostatní. Pokud bude možnost, určitě bychom rádi chodili bruslit. Ale vše bude záležet na obsazenosti haly,“ popsal Bím s tím, že žákům škola nabízela bruslení vždy na podzim a pak i v únoru a březnu.

Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající zimní stadion. (6. ledna 2026)

Stavba mobilního kluziště vyjde na 26,5 milionů korun. Město připravuje projekt opravy střechy Svijanské arény. Základní oprava střechy si vyžádá zhruba 50 milionů korun.

Liberečtí zastupitelé by chtěli zahájit opravy na přelomu dubna a května. Hotovo by mělo být pravděpodobně v říjnu tohoto roku.

