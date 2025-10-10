Moliére jako hlavní postava. Text dramatu pokřtil herec v pařížské kašně

Jan Pešek
  13:12aktualizováno  13:12
Dva umělci, jeden boj o svobodu. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci v pátek uvede drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova. Představitel hlavní role Martin Polách dokonce text pokřtil přímo v Moliérově kašně v Paříži.

„Text jsem záměrně nejdřív vůbec nečetl, jen jsem si ho vyzvedl a jel jsem do Paříže. Tahal jsem ho po celé metropoli, dokonce jsem si ho podtrhával na Montmartru. S pomocí dětí jsem pak našel Moliérův dům a kašnu, kde jsem text smočil,“ svěřuje se Polách, který ztvární samotného Moliéra.

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci dnes uvádí drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova.
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci dnes uvádí drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova.
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci dnes uvádí drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova.
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci dnes uvádí drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova.
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci dnes uvádí drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova.
13 fotografií

„Mě na tom ohromně baví, že je to ucelený příběh. Je tam obrovský oblouk. Začínáme ve chvíli, kdy je Moliére na vrcholu. Král mu zrovna povolí velice problematického Tartuffa, proti kterému jde církev v čele s biskupem. Když mu navíc mladá dívka, kterou hraje Eliška Jansová, na otázku Vezmeš si mě? odpoví Ano, tak tehdy potkáváme šťastného člověka plného síly,“ pokračuje Polách.

„Během deseti let, v našem případě dvou hodin, se ale všechno změní. Lusknutím prstu přijde úplně o všechno. Na konci si můžu zahrát člověka, který nemá vůbec nic a ptá se proč. Ono se to může stát každému,“ podotýká herec.

Společný osud

Podle dramaturga Jiřího Janků měli Moliére a Bulgakov společné, že svou tvorbou bojovali proti režimům, ve kterých žili. „U Moliéra to byl boj se šlechtou a církví, u Bulgakova se sovětským režimem. Spojovalo je i to, že nad nimi drželi ochrannou ruku ti nejvyšší. Nad Moliérem sám Ludvík XIV. Bulgakova podporoval osobně Stalin. Bylo to ale bizarní, protože Bulgakov nemohl tvořit svobodně,“ zamýšlí se dramaturg.

Režie se ujal Ivan Krejčí, umělecký šéf ostravského divadla Aréna, kterého liberečtí diváci znají díky jeho zdejším inscenacím Revizor, Úklady a láska či Evžen Oněgin.

„Ne že by divadlo mohlo něco změnit na běhu dějin, ale pořád má šanci něco v nás probouzet. Každý má šanci kriticky myslet a postavit se. Ale je to těžké a je to zodpovědnost každého. Proto má smysl tyto hry hrát,“ dodává režisér.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

SYRI: Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje

Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje. Zatímco bezprostředně po svém příchodu mluvili ve třídách zejména mezi sebou, po jednom...

10. října 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

SYRI: Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje

Integrace ukrajinských žáků v českých školách se postupně zlepšuje. Zatímco bezprostředně po svém příchodu mluvili ve třídách zejména mezi sebou, po jednom...

10. října 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Zásadní komplikace pro tisíce řidičů. V Židlochovicích uzavřou most přes Svratku

Stavba okružní křižovatky v Židlochovicích na Brněnsku u mostu přes Svratku od pondělí výrazně omezí dopravu. Přemostění se totiž uzavře a přes křížení bude možné jezdit pouze kyvadlově od Vojkovic...

10. října 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Atmosféra strachu na krajské hygieně. Odbory vyzvaly ředitelku k rezignaci

Odboráři Krajské hygienické stanice ve Zlíně si stěžují na opakované problémy s ředitelkou Evou Sedláčkovou, kterou prověřuje policie v souvislosti s údajnou dopravní nehodou motorkáře. Vyzvali ji k...

10. října 2025  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Centrum Prahy bylo krátce bez elektřiny, hasiči vyprošťovali lidi z výtahů

Elektřina opět funguje po celé Praze. Výpadek proudu v části metropole, zejména v oblasti Nového Města, Vinohrad a Nuslí, trval kolem 15 minut, řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Karel Hanzelka....

10. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:47

Ženy překvapil divočák pobíhající u domu, další odháněli myslivci na poli střelbou

Výraznou připomínku toho, že nastal podzim, prožili někteří obyvatelé obce Liboš na Olomoucku. Na nedalekém poli se podle svědectví objevilo stádo divokých prasat a jedno ze zvířat dokonce zaběhlo až...

10. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pelta podal dovolání v kauze dotací, žádá také odklad nástupu do vězení

Nejvyšší soud (NS) obdržel dovolání někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty spojené s návrhem na odklad výkonu rozhodnutí, na jehož základě si má...

10. října 2025  10:57,  aktualizováno  11:11

V Olomouci se chystá festival MusicOlomouc 2025, ovládnou ho klávesové nástroje

Na klávesové nástroje všeho druhu se zaměří letošní ročník festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2025. Přehlídka s podtitulem Keyboards představí posluchačům...

10. října 2025  10:56,  aktualizováno  10:56

Posílám fotky z dnes zahájeného veletrhu Pragodent 2025.
Největší dentální událost roku v ČR, to je dnes zahájený 30. Mezinárodní dentální veletrh Pragodent 2025 na výstavišti PVA EXPO Praha v...

vydáno 10. října 2025  12:28

Posílám fotky z dnes zahájeného veletrhu Pragodent 2025. Největší dentální událost roku v ČR, to je dnes zahájený 30. Mezinárodní dentální veletrh Pragodent 2025 na výstavišti PVA EXPO Praha v...

vydáno 10. října 2025  12:27

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 086 volných pozic

Na Příkopě

Netradiční podívaná.Autobusy DPP v ulici Na Příkopě.

vydáno 10. října 2025  12:26

Na Příkopě

Netradiční podívaná.Autobusy DPP v ulici Na Příkopě.

vydáno 10. října 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.