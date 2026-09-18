Monitoring ubytoven v Jablonci nad Nisou ukázal možné hygienické problémy

Možné hygienické problémy odhalil monitoring ubytoven v Jablonci nad Nisou. Radnice je nechá posoudit odborníky, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Radnice se na ubytovny ve městě zaměřila poté, co na jaře odkoupila problémovou ubytovnu Neptun. Cílem je zabránit dalším sociálním a bezpečnostním problémům. Do projektu město zařadilo 28 objektů, získané informace radnice vyhodnotí a zváží další postup.
"Chceme znát skutečné podmínky, ve kterých lidé v těchto objektech žijí, a na základě zjištění lépe zacílit pomoc. Terénní monitoring nám přináší informace, které běžné evidence nemusí zachytit. Je to jeden z nástrojů, jak předcházet vzniku problematických lokalit," doplnila náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj). Šetření podle ní ukázalo výrazné rozdíly mezi jednotlivými objekty, v jejich technickém stavu, cenách i podmínkách bydlení.
Šetření v ubytovnách a dalších objektech hromadného bydlení zajišťují od června pracovnice centra Krajanka ve spolupráci s magistrátním odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Šetření se zaměřuje také na situaci rodin s dětmi, seniorů a dalších zranitelných skupin. Za tři měsíce navštívily pracovnice devět budov a získaly 83 dotazníků za domácnosti, ve kterých žije dohromady 138 lidí včetně 24 dětí.
"Dosavadní šetření odhalilo případy, které si zaslouží další odborné posouzení. V jedné z ubytoven pracovnice zaznamenaly neudržované společné prostory, nahromaděné vybavení a známky výrazné vlhkosti či možného výskytu plísně v hygienickém zázemí. Vzhledem k přítomnosti rodin s dětmi může být vhodné, aby se situací zabývaly příslušné kontrolní instituce. Monitoring rovněž zachytil informace o výskytu škůdců, plísní a infekčního onemocnění v některých objektech," uvedla Fričová.
Projekt bude pokračovat do prosince, získaná data a terénní poznatky město využije při další sociální práci. "Ubytovna nemusí být pouze dočasným řešením, část obyvatel v těchto objektech žije dlouhodobě a nemá snadný přístup ke standardnímu nájemnímu bydlení. Proto potřebujeme rozumět jejich situaci a hledat možnosti další podpory," řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Rosenbergová. Díky přímému kontaktu dokážou pracovnice zachytit konkrétní problémy a zároveň poskytují poradenství.
Jablonec je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji. V České republice patří k městům s výrazně vyšším podílem obyvatel v hmotné nouzi. Podle zprávy o vyloučení z bydlení je příkladem města, kde v byznysu s chudobou hrají významnou roli právě ubytovny. Po odkoupení Neptunu je ve městě šest komerčních ubytoven, k ubytování ale podle analýz slouží i další objekty. Žije v nich několik stovek lidí včetně rodin s dětmi.