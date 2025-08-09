Ve druhé polovině června se opět otevřely vstupní dveře domu architekta Karla Hubáčka v libereckých Lidových sadech. Nově si mohou v interiéru návštěvníci prohlédnout, jak vypadá věhlasná Cena Augusta Perreta, dobové fotografie, záhadnou výmalbu ložnice nebo model montovaného domu od architektů z Ateliéru vedle.
Nová expozice se nachází v ložnici a dětském pokoji, které jsou nyní spojené do jedné místnosti. Podle ředitele Severočeského muzea v Liberci, jenž montovaný dům uznávaného architekta spravuje, toto řešení odpovídá původnímu návrhu Karla Hubáčka. A to v době, kdy dům nenavrhoval pro sebe, ale jako výstavní pavilon na Liberecké výstavní trhy.
„Mezi místnostmi navrhl pohyblivou stěnu podle toho, co která rodina bude potřebovat. V ložnici a dětském pokoji se navíc nedochovalo původní vybavení, tak jsme si troufli na tuto změnu,“ zdůvodňuje propojení pokojů ředitel muzea Jiří Křížek s tím, že ostatní obytné místnosti zůstávají autentické a beze změn tak, jak se dochovaly.
Záhadou pro Křížka však zůstává původní geometrická výmalba ložnice, na niž narazil pod tapetami. Myslel si, že jde o schéma zapojení elektroinstalace nebo pomocný výkres při stavbě domu. „Vůbec nikdo včetně Hubáčkových si na výmalbu nepamatuje. Z legrace tomu říkám Šifra Mistra Hubáčka,“ glosuje s nadsázkou ředitel muzea.
Opravit výmalbu nebo původní parketové podlahy nebylo podle něj nic snadného. Pomohlo však i to, že muzeum nechalo dům zapsat jako muzejní sbírkový předmět, což ostatně není v České republice moc obvyklé. „Je to ale neskonale jednodušší, než kdybychom z domu udělali kulturní památku a na jakékoli úpravy museli žádat o úřední povolení,“ vysvětluje Křížek.
Věrná kopie prestižní ceny
Nejnovější expozice představuje jak architektonický model domu, díky němuž si návštěvníci lépe představí jeho dispozice a konstrukci, tak i Cenu Augusta Perreta. Tu obdržel Hubáček v roce 1969 za televizní vysílač a hotel na Ještědu. Originál prestižního ocenění však návštěvníci nespatří, je schovaný v muzejním trezoru. „Vystavujeme věrnou kopii, laik nepozná rozdíl,“ domnívá se Křížek.
Muzeum, které ukazuje materiály zejména z loňské výstavy „Karel Hubáček známý neznámý“ uspořádané ke stoletému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, slibuje rozšiřování o další exponáty a mnohá překvapení. Také dojde na úpravy domu a přilehlého pozemku – s ohledem na zachování místního genia loci.
„Začneme s opravou plotu, který je v havarijním stavu a připravujeme obnovu zahrady. Možné rozšíření domu o provozní zázemí pro návštěvníky a muzejníky je s velikým otazníkem a zatím ho neplánujeme,“ prozrazuje Křížek.
|
Hubáček, to není jen Ještěd. Výstava ukazuje architekta jako autora i osobnost
Komentované prohlídky Hubáčkova domu probíhají v odpoledních hodinách a mnohé letní termíny jsou již vyprodané. Vzhledem k prostorovým limitům sem mohou návštěvníci jen po malých skupinách do 20 lidí. Podle Křížka není stavba otevřená masové turistice. „Na to tu není uzpůsobeno nic, toaletami počítaje a parkováním aut konče,“ vysvětluje.
Vstupenky lze zarezervovat či zakoupit osobně na pokladně muzea nebo přes portál GoOut. Vstupné činí sto korun, děti do 18 let mají vstup zdarma.
„V případě nízkého zájmu o daný termín si vyhrazujeme právo prohlídku zrušit či přesunout na termín další,“ doplňuje Markéta Kroupová ze Severočeského muzea. Prohlídku lze však domluvit i individuálně, čehož využívají například školy nebo spolky se zájmem o architekturu.
|
V domě za cenu bytu se lidé báli bydlet, usadil se v něm sám autor Ještědu
Vzorový dům vznikl počátkem 60. let 20. století ku příležitosti Libereckých výstavních trhů, na nichž se ateliér Karla Hubáčka každoročně podílel. Prototyp domku měl ztělesňovat dostupné bydlení pro rodiny z Československa, které toužily po soukromí.
Neměl být dražší než byt v panelovém domě a měl dokázat, že nejširší vrstva obyvatel může bydlet v kvalitním domě, který lze postavit s minimem prostředků. Vše ovšem skončilo pouze u prototypu.
Zpočátku nadšenou veřejnost subtilní budova na osmi pilotech nepřesvědčila. Lidé se obávali, že je poddimenzovaná a že se může rozpadnout. Projekt v roce 1961 skončil, výstavní pavilon se uzavřel a dům zůstal prázdný až do doby, než se do něj nastěhoval sám architekt se svou rodinou.
Zájemci si dům Hubáčkových mohou projít také virtuálně na webu my.matterport.com.
|
13. června 2024