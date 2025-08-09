Hubáčkův montovaný dům v Liberci se opět otevřel, ukazuje kopii Perretovy ceny

Lada Válková
  8:42aktualizováno  8:42
Záhadná geometrická výmalba v ložnici nebo architektonické ocenění za nejlepší stavbu 20. století. Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého architekta Karla Hubáčka v Liberci.
Unikátní montovaný dům Karla Hubáčka

Unikátní montovaný dům Karla Hubáčka | foto: Jan Pešek, MF DNES

Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého...
Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého...
Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého...
Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého...
23 fotografií

Ve druhé polovině června se opět otevřely vstupní dveře domu architekta Karla Hubáčka v libereckých Lidových sadech. Nově si mohou v interiéru návštěvníci prohlédnout, jak vypadá věhlasná Cena Augusta Perreta, dobové fotografie, záhadnou výmalbu ložnice nebo model montovaného domu od architektů z Ateliéru vedle.

Nová expozice se nachází v ložnici a dětském pokoji, které jsou nyní spojené do jedné místnosti. Podle ředitele Severočeského muzea v Liberci, jenž montovaný dům uznávaného architekta spravuje, toto řešení odpovídá původnímu návrhu Karla Hubáčka. A to v době, kdy dům nenavrhoval pro sebe, ale jako výstavní pavilon na Liberecké výstavní trhy.

Unikátní montovaný dům Karla Hubáčka
Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého architekta Karla Hubáčka v Liberci.
Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého architekta Karla Hubáčka v Liberci.
Hosté mohou po částečné renovaci interiéru opět nahlédnout do domu známého architekta Karla Hubáčka v Liberci.
23 fotografií

„Mezi místnostmi navrhl pohyblivou stěnu podle toho, co která rodina bude potřebovat. V ložnici a dětském pokoji se navíc nedochovalo původní vybavení, tak jsme si troufli na tuto změnu,“ zdůvodňuje propojení pokojů ředitel muzea Jiří Křížek s tím, že ostatní obytné místnosti zůstávají autentické a beze změn tak, jak se dochovaly.

Záhadou pro Křížka však zůstává původní geometrická výmalba ložnice, na niž narazil pod tapetami. Myslel si, že jde o schéma zapojení elektroinstalace nebo pomocný výkres při stavbě domu. „Vůbec nikdo včetně Hubáčkových si na výmalbu nepamatuje. Z legrace tomu říkám Šifra Mistra Hubáčka,“ glosuje s nadsázkou ředitel muzea.

Opravit výmalbu nebo původní parketové podlahy nebylo podle něj nic snadného. Pomohlo však i to, že muzeum nechalo dům zapsat jako muzejní sbírkový předmět, což ostatně není v České republice moc obvyklé. „Je to ale neskonale jednodušší, než kdybychom z domu udělali kulturní památku a na jakékoli úpravy museli žádat o úřední povolení,“ vysvětluje Křížek.

Věrná kopie prestižní ceny

Nejnovější expozice představuje jak architektonický model domu, díky němuž si návštěvníci lépe představí jeho dispozice a konstrukci, tak i Cenu Augusta Perreta. Tu obdržel Hubáček v roce 1969 za televizní vysílač a hotel na Ještědu. Originál prestižního ocenění však návštěvníci nespatří, je schovaný v muzejním trezoru. „Vystavujeme věrnou kopii, laik nepozná rozdíl,“ domnívá se Křížek.

Muzeum, které ukazuje materiály zejména z loňské výstavy „Karel Hubáček známý neznámý“ uspořádané ke stoletému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých architektů, slibuje rozšiřování o další exponáty a mnohá překvapení. Také dojde na úpravy domu a přilehlého pozemku – s ohledem na zachování místního genia loci.

„Začneme s opravou plotu, který je v havarijním stavu a připravujeme obnovu zahrady. Možné rozšíření domu o provozní zázemí pro návštěvníky a muzejníky je s velikým otazníkem a zatím ho neplánujeme,“ prozrazuje Křížek.

Hubáček, to není jen Ještěd. Výstava ukazuje architekta jako autora i osobnost

Komentované prohlídky Hubáčkova domu probíhají v odpoledních hodinách a mnohé letní termíny jsou již vyprodané. Vzhledem k prostorovým limitům sem mohou návštěvníci jen po malých skupinách do 20 lidí. Podle Křížka není stavba otevřená masové turistice. „Na to tu není uzpůsobeno nic, toaletami počítaje a parkováním aut konče,“ vysvětluje.

Vstupenky lze zarezervovat či zakoupit osobně na pokladně muzea nebo přes portál GoOut. Vstupné činí sto korun, děti do 18 let mají vstup zdarma.

„V případě nízkého zájmu o daný termín si vyhrazujeme právo prohlídku zrušit či přesunout na termín další,“ doplňuje Markéta Kroupová ze Severočeského muzea. Prohlídku lze však domluvit i individuálně, čehož využívají například školy nebo spolky se zájmem o architekturu.

V domě za cenu bytu se lidé báli bydlet, usadil se v něm sám autor Ještědu

Vzorový dům vznikl počátkem 60. let 20. století ku příležitosti Libereckých výstavních trhů, na nichž se ateliér Karla Hubáčka každoročně podílel. Prototyp domku měl ztělesňovat dostupné bydlení pro rodiny z Československa, které toužily po soukromí.

Neměl být dražší než byt v panelovém domě a měl dokázat, že nejširší vrstva obyvatel může bydlet v kvalitním domě, který lze postavit s minimem prostředků. Vše ovšem skončilo pouze u prototypu.

Zpočátku nadšenou veřejnost subtilní budova na osmi pilotech nepřesvědčila. Lidé se obávali, že je poddimenzovaná a že se může rozpadnout. Projekt v roce 1961 skončil, výstavní pavilon se uzavřel a dům zůstal prázdný až do doby, než se do něj nastěhoval sám architekt se svou rodinou.

Zájemci si dům Hubáčkových mohou projít také virtuálně na webu my.matterport.com.

13. června 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Na Mladoboleslavsku se převrátil minibagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný

V Bítouchově na Mladoboleslavsku se dnes dopoledne převrátil malý bagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný. Vrtulník ho se zraněním nohou přepravil do nemocnice,...

9. srpna 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  20:17

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  20:08

Přerov zvýšil rozpočet na sociální pohřby kvůli rostoucímu počtu případů

Přerovská radnice kvůli rostoucímu počtu sociálních pohřbů zvýšila roční finanční limit na tuto službu z dosavadních 130.000 korun na 180.000 korun. Letos v...

9. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:43

Při páteční nehodě na D11 zemřel řidič, čtyřleté dítě utrpělo lehčí zranění

Policisté vyšetřují smrtelnou nehodu, která se stala v pátek večer na dálnici D11 u Bříství na Nymbursku. Řidič osobního auta z neznámých důvodů vyjel mimo...

9. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

V Domažlicích pokračují Chodské slavnosti, mši sloužil nigerijský biskup

V Domažlicích dnes pokračuje 71. ročník Chodských slavností. Dopolední poutní mši na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi sloužil nigerijský biskup, odpoledne...

9. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Divadelní festival Jiráskův Hronov nabídl desítky akcí, přijely tisíce lidí

Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který od 1. srpna nabídl desítky divadelních představení, koncertů, projekce filmů i výstavy, navštívilo 25.000...

9. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:42

V Josefově na Náchodsku končí festival Brutal Assault, přilákal přes 20.000 lidí

V Jaroměři na Náchodsku, v barokní pevnosti Josefov, končí festival extrémní muziky Brutal Assault. Od středy se na festivalu se představilo více než 140...

9. srpna 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:12

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

Při ranním požáru v hale lakovny na Chebsku vznikla škoda dva miliony korun

Při ranním požáru v hale lakovny v Hazlově na Chebsku vznikla podle předběžného šetření hasičů škoda dva miliony korun. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů...

9. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.