Most se nachází na objízdné trase, kterou řidiči využívají při uzavření silnice první třídy vedoucí z Chrastavy na Turnov, a zároveň přes něj jezdí linky městské hromadné dopravy do Stráže nad Nisou. „Rekonstrukce je nutná, neboť most není v dobrém technickém stavu,“ pověděl Adam Lenert.
„Máme na to tuhle stavební sezonu, protože příští stavební sezonu na 1/35 zahájí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rekonstrukci mostů nad takzvanými sněhuláky a dalšími mostními objekty směrem do Vesce,“ dodal.
„Je na hranici své životnosti. Projektové a stavební práce nejde odkládat, protože jeho zatížení je dnes deset tun a jezdí přes něj autobusové linky ze Stráže,“ upřesnil Lenert.
Podle mluvčí města Jany Kodymové stavbaři část mostu zbourají. „Spodní stavba a šikmá křídla zůstanou. Na stávajících opěrách budou vybetonované nové železobetonové monolitické úložné prahy a nová nosná konstrukce včetně svršku a mostního příslušenství,“ dodala.
„Když se podaří zakázku vysoutěžit, tak bychom chtěli předávat staveniště 1. dubna,“ upřesnil Lenert s tím, že osloví pět možných zhotovitelů. Oprava mostu by měla trvat do listopadu letošního roku a vyjde město kolem 32 milionů korun.
Most stojí v ulici Londýnská
