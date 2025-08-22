„Motorkář utrpěl zranění neslučitelná se životem a záchranáři už mu nemohli pomoci,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Řidiče z automobilů ošetřili zdravotníci na místě, hospitalizace podle mluvčího nutná nebyla.
Nehoda se stala kolem 16:50 ve Slané pod vrchem Na Chřibech, poblíž autobusové zastávky Hořensko. „Havarovala tam dvě osobní auta a motocykl, bližší informace zatím nemáme, okolnosti nehody jsou v šetření,“ řekla krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.
Odpoledne to nebyla v Libereckém kraji jediná podobná nehoda, střet motocyklisty s osobním autem řešili policisté kolem 18:30 také v serpentinách pod Výpřeží u Světlé pod Ještědem na Liberecku. Tam ale podle Georgieva vyvázl motorkář jen s lehkým zraněním.
