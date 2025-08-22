Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Autor: iDNES.cz, ČTK
  21:02aktualizováno  21:02
Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Adamec, MAFRA

„Motorkář utrpěl zranění neslučitelná se životem a záchranáři už mu nemohli pomoci,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Řidiče z automobilů ošetřili zdravotníci na místě, hospitalizace podle mluvčího nutná nebyla.

Nehoda se stala kolem 16:50 ve Slané pod vrchem Na Chřibech, poblíž autobusové zastávky Hořensko. „Havarovala tam dvě osobní auta a motocykl, bližší informace zatím nemáme, okolnosti nehody jsou v šetření,“ řekla krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Odpoledne to nebyla v Libereckém kraji jediná podobná nehoda, střet motocyklisty s osobním autem řešili policisté kolem 18:30 také v serpentinách pod Výpřeží u Světlé pod Ještědem na Liberecku. Tam ale podle Georgieva vyvázl motorkář jen s lehkým zraněním.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Aukce umění vytvořeného z artefaktů z ukrajinského bojiště vynesla 175.000 Kč

Dobročinná aukce uměleckých děl vytvořených z artefaktů z ukrajinského bojiště přinesla výtěžek 175.000 korun. Vše se prodat nepodařilo, řekl ČTK za pořadatele...

22. srpna 2025  18:37,  aktualizováno  18:37

HUAWEI AppGallery vás zve, abyste se ponořili do oceněné hry Tree of Savior: NEO – na veletrhu Gamescom 2025 vás čekají živé ukázky a exkluzivní akce

22. srpna 2025  19:44

Lidé ze Sudoměřic na Hodonínsku jsou proti spalovně v blízké slovenské Skalici

Slovenská investorská společnost GGES chce postavit na poli u slovenské hranice s Českem spalovnu. Stála by mezi železniční tratí spojující Sudoměřice se...

22. srpna 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

22. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  18:32

V pondělí začne oprava silnice mezi Veltrusy a Klíčany, jde o tah do Prahy

V pondělí začne oprava silnice II/608 mezi Veltrusy a Klíčany, jde o tah do Prahy. Práce na devíti kilometrech vozovky potrvají do příštího roku, budou stát...

22. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Hasiči dnes odpoledne hasili požár bytového domu v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku. Oheň nejprve zachvátil odpad na zahradě, poté se rozšířil na střechu a fasádu nedaleké bytovky. Z domu...

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  18:02

Mrtvola na hladině přehrady. V hostivařské nádrži se utopil padesátník

Záchranné složky i policisté zasahovali dnes odpoledne v Hostivaři, kde na hladině tamní přehrady bylo nalezeno tělo zhruba padesátiletého muže. Přivolaný lékař po prohlídce konstatoval smrt.

22. srpna 2025  17:52

Osobní vlak srazil u Bavoryně na Berounsku muže, zraněním podlehl

Osobní vlak dnes odpoledne srazil u Bavoryně na Berounsku muže, zraněním podlehl. Nikdo z cestujících nebyl zraněn, provoz na trati je přerušen. Případem se...

22. srpna 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Policisté postřelili muže, který nožem hrozil své partnerce. V nemocnici zemřel

Policie ve středu večer v pražských Ďáblicích postřelila muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Sedmačtyřicetiletý muž poté zemřel po převozu do...

22. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:39

Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které...

22. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Do domů s pečovatelskou službou v Kroměříži se stěhují první noví nájemníci

Do domů s pečovatelskou službou v Nitranské ulici v Kroměříži se stěhují první noví nájemníci. Vznikly letos v létě ze dvou bytových domů zvláštního určení. V...

22. srpna 2025  14:57,  aktualizováno  14:57

Požár odpadu na Teplicku se rozšířil na bytový dům, evakuovalo se 21 lidí

Hasiči dnes odpoledne uhasili požár bytového domu v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku. Oheň nejprve zachvátil odpad na zahradě, poté se rozšířil na...

22. srpna 2025  14:56,  aktualizováno  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.