Mozartovo Requiem v České Lípě

Účinkují Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec, katedrální sbor Cantores Gradecenses a Harmonie východočeských filharmoniků.
Dirigentem bude Josef Zadina.
Vstupné je dobrovolné.
Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.
Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...
Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...
Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....
Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!
Zastřešená nástupiště, nová parkovací místa, městský mobiliář, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Takové jsou hlavní přednosti nového dopravního terminálu v prostějovské ulici Újezd, který přináší...
Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalové. Potvrdil tím předchozí verdikt Okresního soudu v Semilech.
Po srážce s nákladním autem u Chlumce na Ústecku zemřel dnes odpoledne muž. Silnice I/30 je uzavřená. Příčiny a okolnosti tragické nehody jsou předmětem...
Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na...
Podloubí bývalé školní budovy jezuitské univerzity v Denisově ulici v Olomouci vyzdobil vídeňský streetartista Jakob der Bruder. Zvítězil v otevřené výzvě...
Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...
Zřejmě až do večera zůstane zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Důvodem je porucha trakčního vedení. Pracovníci Správy...
Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z...
S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.
V Příbrami začne příští týden rekonstrukce historického chodníku kolem kostela svatého Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Město se pro ni rozhodlo nyní, i když...
Dopravu v Libereckém kraji by měl mít od Nového roku na starosti dlouholetý starosta Janova nad Nisou Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V čele...
Tam, kde se točily filmy jako Nosferatu nebo Parfém - příběh vraha, představil renomovaný český návrhář Jan Černý svoji novou, už třináctou kolekci. Vychází z kousků, které designér našel v...