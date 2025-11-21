Poruchy řeči i ochrnutí. Nemocnice poradí, jak rozpoznat příchod mrtvice

Lada Válková
  13:02aktualizováno  13:02
Poklesnutí koutku, ochrnutí končetin a problémy s mluvením. Neurocentrum Krajské nemocnice v Liberci zve na dnešní přednášku o cévní mozkové příhodě, díky níž může veřejnost v kritickém okamžiku lépe rozpoznat varovné signály. Odborníci lidem nadto poradí, jak mrtvici předcházet.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Osmašedesátiletý Petr z Turnovska pravidelně sportoval a žádné zdravotní potíže neměl. O to víc ho překvapilo, když mu letos v září při mytí vypadla z levé ruky sprcha. Nemohl hýbat prsty, opustila jej i síla, takže mu spadly také brýle a telefon. Netušil, co se děje. Pomocí videohovoru se mu podařilo zavolat své partnerce.

„To už jsem i špatně mluvil a cítil, že mi ochabla levá tvář. Když mě partnerka viděla, vylekala se. Spojila se s mou dcerou, která okamžitě zavolala sanitku,“ popisuje sportovec, který podle svého mínění do té doby žil zdravě.

Záchranář, který k němu přijel, mimo jiné zjišťoval, jestli dokáže předpažit. To ale nezvládl, protože levou polovinu těla měl bezvládnou. V nemocnici, kam ho odvezli, se dozvěděl, že má co do činění s mrtvicí. Zapříčinila ji ucpaná céva v mozku. Ihned podstoupil zákrok, při němž mu lékaři krevní sraženinu odsáli.

Jizvičky na mozku po drobných mrtvičkách s věkem nasbírá každý, líčí neurolog

„Zavedli mi přes tříslo katetr. Pomocí něj se dostali až k postiženému místu. Moc jsem to ale nevnímal,“ vzpomíná muž.

Zákrok dopadl dobře a po pár dnech ho z nemocnice propustili. „Lékaři se snažili najít příčinu cévní mozkové příhody. Souviset mohla s lehce zvýšenou hodnotou cholesterolu, kterou mi naměřili, stoprocentní to však podle nich není,“ přibližuje Petr. Ani pozdější vyšetření srdce nic závažného neukázalo.

Mozková mrtvice z pravé mozkové hemisféry na něm nezanechala žádné následky, v kritickém okamžiku mu umožnila mluvit a mohl si tak říci o pomoc. To však nebývá samozřejmostí.

„U mrtvic z levé mozkové hemisféry často dochází k poruše řeči. Pacient nemůže mluvit a současně vám nerozumí. Je tedy velmi důležité, aby i široká veřejnost byla o příznacích informována a mohla promptně zareagovat,“ míní lékařka Zuzana Eichlová, zástupkyně primáře neurologie Krajské nemocnice v Liberci.

Kdy zavolat linku 155

První příznaky, mezi něž patří kromě poruchy řeči také pokles koutků nebo ochrnutí končetin, není podle ní radno podceňovat; doporučuje ihned volat na linku 155. Díky včasné pomoci se zvyšuje šance pacienta na včasné léčení, a tedy i úplné uzdravení a navrácení do běžného života.

Také mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev potvrzuje, že při ošetření pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) je čas rozhodující. Tedy doba, která uplyne od prvních příznaků do chvíle, kdy se člověk dostane na specializované pracoviště v nemocnici.

„Všichni naši operátoři jsou zdravotníci a jsou proškoleni, aby na základě informací od pacienta příznaky CMP rozpoznali. Nejdůležitější v tomto ohledu je, aby příznaky cévní mozkové příhody správně určilo i okolí pacienta,“ zdůrazňuje Georgiev.

Ultrazvukové vyšetření krční tepny

Na obtíže, kvůli nimž je třeba vyhledat lékařskou pomoc, se zaměří dnes, 21. listopadu, přednáška pro veřejnost. Na akci „Den pro mrtvici“, jež až do 17 hodin v krajské knihovně v Liberci, mohou zájemci také zkonzultovat svůj zdravotní stav s lékaři nebo podstoupit ultrazvukové vyšetření krční tepny. Dozvědí se, jak lze CMP předcházet či co mohou odhalit screeningová vyšetření srdečního rytmu a přívodných mozkových tepen.

„Screeningem zjistíme, zda na mozkových tepnách není nález – takzvaná ateroskleróza, která by mohla vést k tomu, že se tepna časem uzavře,“ nastiňuje Eichlová, podle níž se dělí CMP na dva typy.

Při mrtvici se hraje o čas. Nepodceňujte varovné příznaky

Při té častější – ischemické – přestane téct krev do mozkové tkáně, zatímco při hemoragické (krvácivé) dochází k prasknutí stěny cévy nebo výdutě. „To se děje nejčastěji kvůli neusměrnitelnému vysokému krevnímu tlaku nebo přítomnosti výdutě na cévě,“ konstatuje lékařka.

Pokud se mrtvice neřeší ihned, mohou být její následky fatální. Může dojít také k trvalému ochrnutí pacienta, k upoutání na lůžko, poruše komunikačních schopností nebo ke ztrátě soběstačnosti. Lékaři proto apelují na veřejnost, aby signály nepodceňovala.

„I když příznak přijde a pak zase odezní, je třeba, aby se člověk svěřil odborníkům. Náhlá, byť přechodná porucha řeči nebo porucha hybnosti končetin je signálem, aby si člověk zavolal záchranku a v nemocnici se nechal vyšetřit,“ uzavírá lékařka z liberecké neurologie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Modernizace oddělení brněnské Dětské nemocnice zkvalitní péči o pacienty

Modernizace oddÄ›lenĂ­ brnÄ›nskĂ© DÄ›tskĂ© nemocnice zkvalitnĂ­ pĂ©ÄŤi o pacienty

Dětská nemocnice v Brně zmodernizovala rehabilitační oddělení. Nové přístroje a prostory umožní individualizaci cvičení. První pacienti zahájí rehabilitace v...

21. listopadu 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Egerlandský knoflík byl šperkem i vyznamenáním, fenomén přibližuje výstava

Výstava mapuje cestu obyčejného knoflíku, který se stal vyznamenáním i odznakem...

Původně ho měl na svém oděvu každý sedlák z oblasti historického Chebska, německy nazývaného Egerland. Docela obyčejný osmihranný knoflík sloužil k připnutí kožených šlí ke kalhotám. V egerlandském...

21. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Seniora v Klatovech přejelo vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil

Ilustrační snímek

Ke smrtelné nehodě v Klatovech vyjížděly ve čtvrtek všechny záchranné složky. Zraněnému staršímu řidiči už ale nedokázali pomoct. Muže přejelo jeho vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil.

21. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

21. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:42

Ostravský Palace se promění podle návrhu berlínského studia Kuehn Malvezzi Architects

21. listopadu 2025  12:42

Třebíčští sportovci už trénují v atletickém tunelu, o novinku je obrovský zájem

Atletický oddíl TJ Spartak Třebíč má jako první na Vysočině k dispozici...

Chladné či sychravé podzimní počasí, stejně jako dlouhé zimní měsíce na Vysočině? Žádný problém. Sportovci v Třebíči – jako první v kraji – mohou od letoška trénovat ve zbrusu novém krytém atletickém...

21. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava má po dlouhém hledání novou primářku

ilustrační snímek

Dětské oddělení Městské nemocnice Ostrava (MNO) má novou primářku. Tým 14 lékařů a téměř 70 nelékařských zdravotníků nově vede lékařka Soňa Svatošová, která na...

21. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Pardubická galerie zahájí výstavu o poezii, pódium má z pivních přepravek

ilustrační snímek

Galerie města Pardubic zahájí v sobotu výstavu nazvanou Poezie je. Její součástí bude improvizované pódium z pivních přepravek, na kterém budou básníci při...

21. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Zářivý paprsek mobilizoval lovce bouřek, v Hněvotíně ale pouze koncertoval Voxel

Záhadný paprsek viditelný z Prostějova byl laserovou show při koncertu zpěváka...

Ani válka světů, ani ufoni. Dokonce ani vracející se sovětská sonda. Čtvrteční soukromý koncert hudebníka Voxela pro jednu ze společností v Hněvotíně u Olomouce způsobil v internetových diskuzích...

21. listopadu 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Návrh rozpočtu Olomouckého kraje počítá příští rok s poklesem příjmů i výdajů

ilustrační snímek

S nižšími příjmy i výdaji počítá návrh rozpočtu Olomouckého kraje na příští rok. Konsolidované příjmy kraje včetně účelových dotací státu mají ve srovnání se...

21. listopadu 2025  10:38

Prodej bývalé radnice je na dosah, Praha 10 chce získat peníze na nové sídlo

Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025)

Co se zchátralou budovou bývalé radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici? Otázka, kterou už dlouhé roky řeší zastupitelé městské části i hlavního města. Odpověď nenašli ani na čtvrtečním jednání, ale...

21. listopadu 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.