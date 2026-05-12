Čtyřiapadesátiletý muž havaroval v noci na úterý, když jel bez ochranné přilby na elektrokoloběžce ve směru od ulice SNP do centra města.
„Zde pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, přeletěl přes řídítka a upadl na vozovku,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Muž při pádu utrpěl zranění, kterému na místě i přes veškerou snahu záchranářů podlehl.
„K příčině jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté,“ zmiňuje Sochorová a připomíná všem řidičům elektrokoloběžek, aby používali ochranné přilby.
„Elektrokoloběžky se staly běžnou součástí silničního provozu. Přestože působí nenápadně, jízda na nich s sebou nese značná rizika, zejména při pádech nebo střetech s jinými účastníky provozu. Nejvážnější zranění se týkají hlavy a mozku,“ dodává mluvčí.
29. června 2023