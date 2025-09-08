Recidivista přepadl zezadu na ulici dva seniory, v rejstříku má už 18 záznamů

„Z posledního výkonu trestu odnětí svobody se vrátil před necelým rokem a závažnost jeho protiprávního jednání se neustále stupňuje, a to už jen proto, že si jako své oběti vybral zvlášť zranitelné osoby, seniory,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Policisté zadrženého muže obvinili ze zločinu loupeže, za což mu hrozí až deset let vězení. Stíhaný je vazebně.
Policie recidivistu viní z toho, že si 22. srpna krátce po 15. hodině v Lipanské ulici vyhlédl devětasedmdesátiletého muže, který šel po chodníku směrem k autobusovému nádraží, zezadu k němu přistoupil a silou ho udeřil do zad.
„V tomto okamžiku, kdy byl senior předkloněný a snažil se udržet rovnováhu a nespadnout, mu obviněný ze zadní kapsy kalhot odcizil peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady,“ uvedla Sochorová. Seniora, který vyvázl bez zranění, útočník připravil o více než šest tisíc korun.
Druhý případ se stal o čtyři dny později po 19. hodině v Kostelní ulici. „Obviněný se ke své oběti opět přiblížil zezadu. Třiasedmdesátiletému muži uchopil pevně tašku, kterou měl zavěšenou přes rameno, a silou s ní trhl směrem dolů. Senior se snažil svoji tašku ještě zachytit rukou. Na toto ovšem obviněný zareagoval tak, že do něj strčil tak, že senior ztratil rovnováhu a upadl na zem,“ uvedla mluvčí policie. Senior přišel téměř o 20 tisíc korun a utrpěl i povrchová poranění.