Tragická událost se stala v úterý mezi desátou a jedenáctou hodinou v Novém Boru.
„V lesním prostoru poblíž areálu střelnice se nacházel muž neznámé totožnosti s rozsáhlými popáleninami na těle,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Policisty na popáleného muže upozornili svědci, kteří se mu snažili pomoct. „Bohužel muž svým zraněním na místě podlehl,“ sdělila Baláková.
Její slova potvrdil mluvčí záchranářů Michael Georgiev. „Na místě byl popálený muž, který utrpěl zranění neslučitelné se životem. Náš lékař konstatoval smrt,“ přiblížil Georgiev.
Policie nyní zjišťuje totožnost zemřelého a také objasňuje okolnosti tragické události. „Ve věci jsme rovněž nařídili soudní pitvu,“ dodala Baláková.
Na dotaz, zda mohou policisté vyloučit cizí zavinění, odpověděla, že jsou na samém začátku a nechtějí nic předjímat nebo vylučovat.
Kanystr s benzinem
Podle místních obyvatel se jedná o bezdomovce, který v lesíku u střelnice přebýval.
Svědek, který si nepřeje uvést jméno, redakci iDNES.cz sdělil, že od pohledu zanedbaný muž si v úterý kolem desáté hodiny dopoledne kupoval benzin na čerpací stanici, která je od místa neštěstí vzdálená jen několik stovek metrů.
„Nesl si kanystr, který vypadal jako soudek. Mohl v něm mít tak pět litrů benzinu,“ uvedl svědek, který se domnívá, že mohlo jít o sebevraždu.
Muž zemřel v lese v těsné blízkosti střelnice.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License