Muž z České Lípy zfalšoval s pomocí AI řidičský průkaz, úředníky neoklamal

Muž z České Lípy si podle policie s pomocí umělé inteligence (AI) vyrobil řidičský průkaz, který nikdy neměl, protože autoškolu nedokončil. Úředníci jsou ale na tyto triky připraveni a pokusy o padělání dokladů pak končí trestním stíháním, uvedla dnes na webu českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Za padělání a pozměnění veřejné listiny muži hrozí až tři roky vězení.
"Muž se údajně pod vlivem tíživé životní situace chtěl nechat zaměstnat jako řidič u jedné firmy. Potenciální zaměstnavatel ale po něm požadoval kromě řidičského oprávnění i kartu řidiče do digitálního tachografu. Řidičský průkaz si proto nechal vytvořit umělou inteligencí a jeho kopii zaslal spolu s žádostí o kartu řidiče do digitálního tachografu na městský úřad e-mailem," popsala případ Baláková.
Falzifikát podle policejní mluvčí úředníci ihned odhalili a muž se pak ke svému podvodnému jednání pod tíhou důkazů přiznal. Trestní stíhání ho tak podle Balákové nemine. "Je nutné zdůraznit, že moderní systémy a proškolení pracovníci úřadů se nedají snadno oklamat a anomálie ve vytvořených falzifikátech rozpoznají," dodala policejní mluvčí.