Muzejní sobota v depu

K vidění bude modelové kolejiště nebo dopravní kancelář výpravčího. Lidé se mohou povozit na úzkorozchodné železnici nebo si vyzkoušet simulátor strojvedoucího.
Areál turnovského depa bude otevřený v sobotu od 9 do 17 hodin.
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K vidění bude modelové kolejiště nebo dopravní kancelář výpravčího. Lidé se mohou povozit na úzkorozchodné železnici nebo si vyzkoušet simulátor strojvedoucího.
Areál turnovského depa bude otevřený v sobotu od 9 do 17 hodin.
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