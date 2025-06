Muzejní víkend v železničním depu

Návštěvníci se mohou těšit na program v podobě jízd na úzkorozchodné železnici, modelového kolejiště, simulátoru strojvedoucího nebo dopravní kanceláře výpravčího.

Letos navíc bude možnost svézt se na parkové železnici v měřítku 1:8.

Areál depa bude otevřený po oba dny od 9 do 17 hodin. Od 8.50 do 15.50 každou hodinu odveze zájemce z turnovského nádraží do depa vlak.

V okolí areálu depa není možné zaparkovat. Pro cestu do depa tak návštěvníci mohou využít spoj mezi nádražím Turnov a depem, popřípadě přijít pěšky ulicí Za Viaduktem.

Vstupné je pro dospělého 80 korun, snížené 50 korun.