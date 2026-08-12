Muzeum na Jizerce potřebuje kompletní opravu, peníze chce získat od dárců

Muzeum v osadě Jizerka v Jizerských horách potřebuje kompletní opravu. Do střechy zatéká, na žulovém soklu budovy je prasklina, trámy jsou prohnilé, vyměnit potřebují okna, dveře i podlahy. Peníze na to chce muzeum získat od dárců. Rekonstrukce 137 let staré budovy, kterou vlastní nezisková organizace Český svaz ochránců přírody, si odhadem vyžádá deset až 12 milionů korun. Kurátor muzea Pavel Byron pro ČTK uvedl, že práce by chtěli zahájit do dvou let.
"Máme už připravenou veškerou výkresovou dokumentaci, stavební povolení a vše, co k tomu náleží. A teď jsme založili transparentní účet a budeme oslovovat movité sponzory v kraji," řekl Byron.
Kurátor muzea zatím nevidí šanci, že by mohli získat nějaký příspěvek od státu a o získání evropské dotace ani usilovat nebudou. "Jsme malé soukromé muzeum, které si provozem vydělá na to, aby frčelo. Takže nemůžeme ani pokrýt ten projekt dopředu ze svých peněz s tím, že nám ho pak zpátky proplatí. To u nás nepřipadá v úvahu," dodal kurátor.
Muzeum v nejvýše položené osadě Jizerských hor ročně navštíví kolem 2500 lidí. Kromě prohlídek stálých expozic, které jsou zaměřené na historii osídlení, sklářství a přírodu Jizerských hor, láká i na vzdělávací akce včetně pozorování místní oblasti tmavé oblohy. Navenek vypadá budova z roku 1889 zachovale, opravu už ale podle Byrona akutně potřebuje.
"Je to 137 let stará dřevostavba, která nikdy nebyla opravována kromě toho, že se v 90. letech dělala nová střecha. Takže až do výšky oken jsou trámy kolem dokola shnilé, to znamená, že se musí vyměnit. Musí se vyměnit i okna a opravit kamenný sokl, na kterém ten barák stojí. A je potřeba i nová sedlová střecha," uvedl. Budova potřebuje také novou kanalizaci, izolaci proti vlhkosti i únikům tepla či opravu interiéru. Pro expozice podle Byrona nechystají žádnou zásadní modernizaci, oprava budovy ale umožní celoroční provoz muzea. Nyní je otevřené od května do října o víkendech, o letních prázdninách se turisté dostanou dovnitř i ve všedních dnech.
Budova muzea byla původně základní školou. Postavená byla v době největšího rozmachu kdysi sklářské osady, která měla až 450 obyvatel a nyní jich má kolem 20. Pro výuku dětí tato budova sloužila až do 1962. Po druhé světové válce v ní bylo i sídlo národního výboru a později prodejna potravin, rekreační středisko či základna horské služby. Český svaz ochránců přírody budovu koupil v roce 1989 a na muzeum přeměnil v roce 1994.