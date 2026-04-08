Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou má nově v názvu označení státní

Slovo státní přibylo v názvu muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum o to usilovalo osm let, očekává od toho zvýšení prestiže. Náklady spojené se změnou názvu budou zanedbatelné, řekla dnes ředitelka muzea Milada Valečková.
"Pro nás je důležité, že už si nás na první pohled nikdo nesplete s nějakou regionální institucí a bude jasné, že jsme jedinou institucí v republice, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. My už jí sice máme víc než 60 let, ale teprve teď se nám to dostalo do názvu," uvedla Valečková.
Muzeum spravuje největší kolekci bižuterie na světě a jednu z největších evropských veřejných sbírek skla. Nový oficiální název získalo díky dodatku ke zřizovací listině, který podepsal před měsícem ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Pod toto ministerstvo patří muzeum v Jablonci od roku 2003. "My jsme už před osmi lety dávali na ministerstvo návrh na změnu názvu s tím, že jsme to samozřejmě zdůvodňovali celostátní působností. A dali jsme k tomu i připomínku, že si myslíme, že stát by se měl takto přihlásit ke všem svým institucím, které zřizuje. Kdo si třeba spojí, že Slezské zemské muzeum v Opavě je státní," uvedla ředitelka jabloneckého muzea.
Označení státní je podle ní pro jablonecké muzeum důležité i ve vztahu k tuzemským a zahraničním vědeckým, uměleckým či výrobním institucím, se kterými spolupracuje nebo které se na něj obracejí. "Protože pro ně je na první dobrou jasné, že mají proti sobě státem garantovanou kvalitu a instituci," řekla Valečková.
Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci zároveň patří mezi nejnavštěvovanější kulturní instituce v Libereckém kraji. Loni do jeho hlavní budovy v Jablonci a na pobočku do zaniklé osady Kristiánov v Jizerských horách přišlo 49.277 lidí. Zda se přidání slova státní do názvu nějak projeví na návštěvnosti, zatím ředitelka neví. "Tak to ukáže až čas. Ale já si myslím, že někdy je pro některé návštěvníky důležité, když se rozhodují, jestli do muzea v Jablonci jít nebo nejít, zda mohou očekávat, že tam najdou něco lepšího než třeba v regionálním muzeu. A zároveň jsme si vědomi toho, že je to pro nás i závazek v tom, že musíme nabídnout tu vyšší kvalitu. Ale já si myslím, že ji nabízíme," uvedla Valečková.
Od změny názvu neočekává žádné výrazně zvýšené náklady. "Samozřejmě změnili jsme loga, to ale stojí pár korun. Ale budeme všechny již vydané materiály dál používat, dokud nedojdou, a až poté je budeme vydávat s novým logem, s novým názvem. A jinak s tím žádné zvýšené náklady nejsou," dodala.