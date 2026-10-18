Muzeum v Jablonci vytvořilo návštěvnický depozitář s vánočními ozdobami

Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vytvořilo návštěvnický depozitář s vánočními ozdobami. Součástí běžné prohlídky muzea bude od pátku příštího týdne. Díky jeho otevření bude moci návštěvníkům ukazovat skoro třetinu ze své sbírky vánočních ozdob, která je se zhruba 25.000 kusy největší veřejnou na světě. V depozitáři bude ozdoby prezentovat formou stálé výstavy Svět fantazie, která naváže na stálou expozici ozdob pojmenovanou Svět zázraků. Koncepčně se bude odlišovat, řekl ČTK hlavní kurátor muzea Petr Nový.
Zatímco Svět zázraků je koncepčně postavený na tom, že ukazuje, jak různě mohou vypadat ozdoby, nová stálá výstava v depozitáři bude klást důraz na to, kolik variant a drobných odlišností může mít právě jeden typ ozdoby. "To znamená, že můžete mít jednu figurku Santa Clause a ten má čepičku se zeleným lemem, s modrým lemem, s červeným lemem. A těch ozdob je tam opravdu velké množství," uvedl Nový.
Zatímco ve Světě zázraků je vystaveno kolem 3300 ozdob, v depozitáři jich bude k vidění dalších skoro 6000. Mezi nimi budou i ozdoby z foukaných perlí a ze skleněných perliček, které vznikaly na Jablonecku na konci 20. let 20. století, historické německé foukané ozdoby a bude tam i vitrína s ozdobami typickými pro jednotlivá desetiletí za posledních 100 let. "Navíc my ukazujeme různé velikosti, že funguje i něco takového, jako že máte koule osmičky až dvanáctky, a to tam všechno popisujeme. Jsou tam základní popisky, abyste si udělali představu i o tom, jak a jakým způsobem se nazývají některé tvary vánočních ozdob, protože to je také specifická věc," dodal Nový.
Raritní ozdobou na výstavě v depozitáři bude kočár pro princeznu. "Který podle historické předlohy zhotovil z foukaných perlí Rautis z Poniklé, dnes jediný výrobce tohoto typu ozdob na světě," dodala kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková.
K nové stálé výstavě vznikla i výpravná odborná publikace v českém a anglickém jazyce. Obsahuje i kapitoly věnující se genezi současných Vánoc i jejich symbolů včetně Santa Clause. Muzeum v Jablonci ve své expozici zároveň připomíná, že výroba vánočních ozdob z dutých perlí a následně i těch foukaných se stala před několika lety součástí nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. "Naše muzeum se na přípravě druhé nominace podílelo a je dnes národním garantem opatření pro jejich zachování. Proto jsme v letech 2023 a 2026 uspořádali mezinárodní sympozia, která propojila nové designéry s výrobci. Výsledky jejich spolupráce vystavujeme v expozici Svět zázraků," dodala ředitelka muzea Milada Valečková.