Muzeum v Jablonci zahájilo trienále skla a bižuterie čtyřmi výstavami

Čtyřmi výstavami dnes v muzeu v Jablonci nad Nisou začalo mezinárodní trienále skla a bižuterie. Hlavními tématy výstav jsou současné trendy v designu, umění i průmyslu. Novinářům to dnes řekla ředitelka Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková. Trienále potrvá půl roku.
Na stěžejní výstavě desátého ročníku trienále je 150 výrobků od 50 firem z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Španělska. "Naši kurátoři oslovili firmy a společnosti, které byly v posledních třech letech zastoupené na českém trhu a které podle našich kurátorů přišly s něčím novým, zajímavým. Zkrátka stojí za to, aby byly vystaveny," uvedla Valečková.
Mezi nové trendy v bižuterii patří podle ní například používání recyklovatelných materiálů. "Protože bižuterie nyní čelí velkým výzvám, jak se stát udržitelnou. A přestože je to zboží, které má být vysoce sezonní, tak je tam vidět, že mnoho firem na tento požadavek reaguje. Máme tam třeba i různé textilní materiály, které stále častěji vstupují do bižuterní výroby," uvedla spolukurátorka výstavy Kateřina Hrušková.
Výstava je rozdělená do tří celků, v nichž firmy prezentují svoji běžnou produkci, trendy i design. "Sami tam můžete vidět, jak jsou si některé firmy podobné, i jak některé firmy jdou proti proudu. Vidíte, jestli se obecně preferuje barva, nebo čiré sklo, jak je to s technikami. A je to opravdu taková výkladní skříní toho, co na zákazníka útočí," dodal hlavní kurátor trienále Petr Nový.
Další výstavu muzeum věnovalo čtyřem firmám, které při výrobě používají borosilikátové sklo. Na rozdíl od běžného skla obsahuje vysoký podíl oxidu křemičitého a boritého, což mu dodává vysokou odolnost vůči náhlým změnám teplot. Díky tomu je vhodné například k výrobě zboží na přípravu horkých jídel a nápojů i pro stolování.
Trienále opět představuje tvorbu talentovaných výtvarníků. Tentokrát mají v přístavbě muzea svá díla Dominika Petrtýlová, Johan Pertl a Vlastimil Šenkýř. Všichni tři jsou absolventy ateliéru skla pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ale jejich díla se výrazně liší.
Na čtvrté nové výstavě muzeum prezentuje výsledky druhého ročníku mezinárodního sympozia skleněných vánočních ozdob. "Opět jsme propojili v našem projektu tři sklářské designéry se třemi výrobci skleněných vánočních ozdob, čímž nám vznikly tři zajímavé, úplně nové kolekce, které najdete ve stálé expozici vánočních ozdob," dodala Valečková.
Trienále je hlavním výstavním projektem státního muzea v Jablonci, před třemi lety ho navštívilo zhruba 30.000 lidí. Podle Valečkové ale zatím ještě přesně nevědí, jak bude vypadat doprovodný program k výstavám. "Zatím jsme ještě v rozpočtovém provizoriu. Nemáme na letošní rok schválený rozpočet a už vůbec nevíme, jestli dostaneme nějaké účelové peníze přímo na trienále z ministerstva kultury, jako jsme je vždycky dostávali. Takže zatím jsme v tomto velmi umírnění," dodala.