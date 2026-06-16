Muzeum v Liberci bude mít na výstavě o hradech i šest modelů či obléhací stroj

Výstavu věnovanou dochovaným i zaniklým hradům v okolí Liberce chystá místní Severočeské muzeum. Budou na ní i 3D modely a vizualizace šesti hradů či replika středověkého obléhacího stroje. Novinářům to dnes řekl kurátor výstavy Zbyněk Hubínka. Výstava v hlavním sále muzea začne středeční vernisáží, potrvá do dubna příštího roku.
Modely vytvořil výtvarník Petr Šuta ve spolupráci s archeologem Romanem Sirovátkou na základě technického zaměření dochovaných stavebních fragmentů a terénu okolo místních hradů. Návštěvníci uvidí na výstavě nejstarší podobu hradů Grabštejn, Hamrštejn, Frýdlant, Návarov, Jezdec a Roimund. "Jak modely, tak vizualizace jsou víceméně umělecká představa. My nemůžeme vědět, kde bylo jaké okno na zdi, která neexistuje," uvedl kurátor. Vizualizace se navíc podle něj od modelů liší. "Je to jiná varianta téhož, ale oboje mohlo být," dodal.
Výstava je rozdělená do dvou částí. Kromě modelů, replik a dochovaných historických artefaktů k ní patří i 22 informačních modelů s popisem jednotlivých momentů existence a užívání hradu od jeho postavení přes každodennost v dobách míru i válek až po jeho zánik. Nechybí ani zajímavosti jako je pověst o zřejmě smyšlené frýdlantské věži zvané Indica či příběh o Janu Chudobovi z Ralska, který žil na přelomu 14. a 15. století a který se vymykal svému okolí. "On to nebyl žádný slušňák, ale lidé mají rádi příběhy a tento v podstatě dokázal přežít za každého režimu a ještě si u toho docela slušně vydělat," uvedl kurátor.
Podle něj ale Chudoba nebyl jen obyčejný lump. "Byl to člověk, který dokázal provozovat efektivně diplomacii tady na severu, hlavně mezi zdejšími pány a šestiměstím v Lužici, což bylo prakticky nemožné, protože to byli antagonisté po takřka 150 let. Ale vyjednal to, jezdil mezi ně, mluvil s nimi, sháněl peníze. Ale stejně to nakonec bylo k ničemu, protože husité ho ohrožovali tak, že nakonec se rozhodl, že k nim přestoupí," dodal Hubínka.