Muzeum v Liberci výstavou připomíná kdysi slavné Liberecké výstavní trhy

Fenoménu Libereckých výstavních trhů (LVT) se věnuje nová výstava Severočeského muzea v Liberci. Toto město se díky nim za minulého režimu stávalo každoročně v létě na několik týdnů centrem módy, inovací i zábavy. Letos by zaniklé trhy oslavily 70 let, výstava se podle jedné z kurátorek Kristýny Rossmannové zaměřuje na zlatou éru LVT, za což pokládá 60. a 70. léta. V té době každoroční návštěvnost trhů dosahovala až 600.000 lidí, na pódiích zářily při estrádách hvězdy tehdejšího showbyznysu a podřizoval se jim chod stotisícového Liberce.
"Celé město tím žilo, takže všechny výlohy se proměnily, všechny poutače směřovaly k výstavišti, k LVT, a všechny instituce - divadla, galerie, muzeum, připravovaly speciální výstavy. Dokonce se sem dovážely filmy z karlovarského festivalu," uvedla z dalších kurátorek výstavy Petra Šťovíčková.
Trhy tehdy představovaly to nejlepší z produkce nejvýznamnějších textilních a oděvních závodů, a také příkladů oděvních doplňků. Bylo na nich k vidění také sklo, bižuterie, porcelán i vybavení pro domácnost, jako byly elektrické kuchyňské přístroje, plastové výrobky, svítidla či nábytek. "Liberecké výstavní trhy byla jediná příležitost, kde se nechalo koupit nedostatkové zboží, tedy především pro dámy," řekl další ze spoluautorů výstavy Oldřich Palata. Zavzpomínal, že trhy provázely obrovské fronty a některé zboží bylo k dostání den, maximálně dva.
Řadu vystavených výrobků mohli ale návštěvníci LVT jen obdivovat, protože byly určené pro export. Firmy měly také prezentovat to, co uvedou příští rok na domácí trh. "A s tím začal velký problém, protože spousta firem to vůbec nedokázala splnit. Dokonce jsme našli záznam, kdy ředitel Železnobrodského skla už nechtěl jezdit na LVT, protože nedokázali tu poptávku uspokojit a nedokázali splnit, že to příští rok bude na trhu a budou si to moci koupit tuzemští zákazníci," dodala Šťovíčková.
Na výstavě nazvané "Všechno, co jsme chtěli" budou zejména exponáty ze sbírek Severočeského muzea. "Řada těch exponátů ještě nikdy nebyla vystavená," dodala Rossmannová. Výstava v malém výstavním sále muzea začne vernisáží ve středu navečer. Doplňuje ji expozice v depozitáři textilu, která se věnuje módě ze slavné éry LVT. "My jsme se úplně nedrželi toho, že bychom stoprocentně věděli, že přesně tyto věci byly na Libereckých výstavních trzích. Ale velmi pravděpodobně se tam objevovaly buď podobné kousky, anebo zrovna přesně takové. Takže zaměřovali jsme se na konfekci dobovou, ale jsou tu k vidění i věci, které jsou standardně šité doma, protože mnoho žen se tehdy na Liberecké výstavní trhy chodilo především inspirovat a kopírovaly potom doma trendy a střihy," dodala další spoluautorka výstavy Adéla Mende.