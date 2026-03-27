Muzeum v Liberci získalo při rekonstrukci knihovny několikametrový skener obrazů

Krajské Severočeské muzeum v Liberci získalo díky evropskému projektu zaměřenému hlavně na rekonstrukci jeho knihovny také několikametrový art skener. Přístroj slouží k digitalizaci obrazů. V Libereckém kraji je zřejmě jedný, řekl dnes ČTK ředitel muzea Jiří Křížek.
"Art skener si představte velikostně jako pingpongový stůl, který umožňuje skenování obrazu i s rámem," řekl Křížek. Podle něj jde o velmi šetrnou metodu digitalizace. Křížek předpokládá, že zařízení za několik milionů korun využijí i další instituce, zmínil například Národní památkový ústav či sousední Galerii Lázně Liberec.
Muzeum skener využívá například při postupné digitalizací historických stavebních plánů muzejní budovy z konce 19. století. Zajímavostí podle Křížka je, že na jednom plánu objevili studnu, o níž netušili, že v muzeu je. Studna je pod betonovou podlahou u schodiště. "Předpokládám, že to bude zasypané sutí," dodal ředitel muzea.
Několikametrový skener si muzeum pořídilo v projektu za více než 16 milionů korun, na který získalo evropskou dotaci 12,75 milionu Kč. Stěžejní částí projektu byla modernizace knihovny, která kvůli tomu byla zhruba rok zavřená. Znovu otevřená je od začátku letošního března. Před zahájením rekonstrukce museli muzejníci vystěhovat nebo přemístit zhruba 30.000 svazků.
Knihy jsou nyní zpět a zároveň lépe chráněné před povětrnostními vlivy díky novým regálům, předchozí byly staré skoro 50 let. "Nové zasklené regály umožnily využít tento prostor tak, že jsme přestěhovali takzvaný starý fond, tedy publikace, které byly vydány od roku 1850 do roku 1945. Jsou to zejména široké řady časopisů, které vycházely v evropském prostoru. A jsme rádi, že v tuto chvíli máme tuto nejstarší a nejvzácnější část knihovního fondu ochráněnou před vnějšími vlivy, jako je prach nebo světlo," řekla ČTK knihovnice Anna Kašparová.
Při rekonstrukci muzeum podle Křížka zjistilo, jak cenné dřevo bylo použité na konci 19. století na obložení knihovny, když se stavěla. "Podle struktury toho dřeva, těch letorostů, bylo naprosto jasné, že jsou to prastaré stromy, které rostly někde v Alpách," uvedl Křížek. Získat v současnosti takové modříny na trhu se dřevem je podle něj nemožné. "To nemají ani restaurátoři," dodal.
Muzeum díky evropskému projektu může restaurovat i některé vzácné tiskoviny. Do roku 2027 čeká odborné ošetření 41 starých tisků z 16. a 17. století a také 329 historických stavebních plánů muzea. "Pochopitelně, při rozsahu sbírkového fondu muzea se stále jedná o malé procento sbírkových předmětů, i tak je ta dotační pomoc velmi cenná," dodala náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).