Muzeum v Semilech výstavou připomene 100 let od narození malíře Karouška

Obrazy významného malíře Ladislava Karouška, který zemřel před 35 lety, vystaví muzeum v Semilech. Připomenout tím chce 100 let od jeho narození v nedalekém Turnově. Na výstavě bude zhruba 40 jeho děl ze soukromých sbírek, řekl dnes ČTK ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily Miroslav Šnaiberk.
"Budou tam i tři plastiky od jeho bratra Valeriana, který tragicky zemřel v Peru. A také kresby jeho manželky a sochařky Květy Kovářové," dodal Šnaiberk.
Výstava v semilském muzeum začne tuto sobotu a potrvá do 22. listopadu. V regionu měl Ladislav Karoušek naposledy výstavu před osmi lety, a to v krajské Galerii Lázně v Liberci. Ve své tvorbě se zpočátku inspiroval svým velkým vzorem Edvardem Munchem, od 60. let 20. století podněty ke svým obrazům nacházel v Českém ráji kolem Jizery a v podhůří Jizerských hor v okolí Jablonce. Z počátku převažoval v jeho tvorbě realismus s prvky abstrakce, ze kterého se postupem času zformulovalo zcela abstraktní ztvárnění krajiny.
Ladislav Karoušek je známý i jako autor výzdoby řady interiérů. Například v roce 1967 ji dělal pro vstupní halu Kulturního domu v obci Rovná na Sokolovsku. O deset let později dokončil výtvarnou výzdobu plaveckého bazénu v Písnici u Prahy. Karoušek také často spolupracoval se svým bratrem Valerianem, obzvláště na barevném pojetí jeho plastik, a to až do sochařovi tragické smrti. Valerian Karoušek zahynul v roce 1970 s 13 dalšími československými horolezci v peruánských Andách.
Tragicky zemřela i Květa Kolářová, manželka Ladislava Karouška. V roce 1966, kdy jí bylo 41 let, na ni při práci v ateliéru spadl hliněný model monumentální plastiky. Ladislav Karoušek zemřel v roce 1991 ve věku 64 let.