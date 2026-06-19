Muzeum v Turnově prezentuje 37 oceňovaných řemeslníků z Libereckého kraje

Krajské muzeum Českého ráje v Turnově prezentuje 37 špičkových řemeslníků z Libereckého kraje, kteří jsou nositeli prestižních ocenění v tradiční rukodělné výrobě. Zastupují škálu řemesel typických pro Podkrkonoší, Pojizeří, Podještědí a oblast Lužických hor, řekla dnes ČTK hlavní kurátorka výstavy Vladimíra Jakouběová.
"Jsou mezi nimi zastoupeni jak mistři rukodělné výroby Libereckého kraje, tak mezi nimi jsou i ti, kteří byli zapsáni na národní seznam. A ten titul se nazývá nositel tradice lidové kultury," řekla Jakouběová.
Na společné výstavě mají řemeslníci nejen svá jedinečná díla, ale návštěvníci se mohou seznámit i s postupem výroby. Ten je na výstavě prezentován formou komiksu. "My jsme nechtěli použít moc textu, protože lidé dneska ne úplně všechno čtou, takže kdybychom popisovali každou tu technologii výroby, tak by to bylo asi pro ně nezajímavé," uvedla kurátorka.
Zároveň ale podle ní nabízejí návštěvníkům možnost dozvědět se o každém řemeslníkovi více informací. "Na začátku výstavy je takzvaný kiosek, jednoduchá obrazovka, a jsou tam všechna jména řemeslníků. A návštěvníci si na ně mohou kliknout a přečíst celou nominaci k nim, kterou předkládáme, ať už na ten krajský seznam nebo na Národní seznam anebo na UNESCO," dodala Jakouběová.
Výstava nabízí průřez tradičními řemesly, které patří v Libereckém kraji k "rodinnému stříbru". Přibližuje technologie zpracování dřeva, proutí, kovů a skla, lidovou výšivku a podmalbu na skle, zpracování ovčí vlny, ruční tkaní, keramickou tvorbu či výrobu perníků. Představuje také vánoční ozdoby z foukaných skleněných perliček, broušení a rytí drahých kamenů nebo výrobu tradičních masopustních masek. "Výstava není pouze přehlídkou krásných výrobků. Je především připomínkou mimořádných lidských dovedností, trpělivosti a úcty k tradicím, které by neměly upadnout v zapomnění. Ukazuje, že řemeslné umění není jen součástí minulosti, ale stále živou a inspirativní součástí naší kulturní identity," dodala kurátorka.
Díla špičkových řemeslníků a informace o nich a jejich výrobě budou ve výstavním sále hlavní budovy muzea a v Kamenářském domě do 10. ledna příštího roku.