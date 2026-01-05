Mzdy v kraji porostou, nejvíc si polepší zaměstnanci v průmyslu a automotive

Lada Válková
  12:42aktualizováno  12:42
Boj o každou korunu. Vyjednávání o mzdách byla a jsou podle hlavního manažera Asociace samostatných odborů ČR (ASO ČR) Milana Šubrta leckde dramatická. Většina oslovených společností v Libereckém kraji se však shoduje, že zaměstnancům přidá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Zaměstnavatelé se tvrdě brání navyšování mezd. Jsou ochotni navyšovat jen na úrovni současné inflace. S tím ale nesouhlasíme a nastávají poměrně tvrdá jednání,“ vylíčil Šubrt, který očekává růst platů v letošním roce o čtyři až pět procent.

Toho se dočkají zejména pracovníci v oblasti průmyslu a automotive, problematické jsou podle něj třeba sociální služby i další služby, včetně obchodních řetězců, které se vyznačují velkou fluktuací zaměstnanců.

Společnost ZF Automotive Czech působící v Jablonci nad Nisou a ve Frýdlantu kolektivní vyjednávání ukončila k 26. listopadu. Zaměstnanci si sice nově přilepší, podrobnosti dohody ale společnost nezveřejňuje. I nadále počítá se stávající nabídkou benefitů.

Velký mzdový průzkum. Kolik firmy letos zaměstnancům přidají

„Jde o příspěvky na penzijní produkty, příspěvky na stravování, pět týdnů dovolené a další programy, jako je Zdravá firma a mnoho dalších,“ vyjmenovala Marta Surowiec, vedoucí komunikace pro východní Evropu.

Průměrná hrubá mzda v Libereckém kraji se ve třetím čtvrtletí 2025 vyšplhala na částku 43 349 korun. S přihlédnutím k navýšení spotřebitelských cen její reálný nárůst činil podle Hany Koťátkové z Krajské správy Českého statistického úřadu v Liberci 2,8 procenta. „V porovnání s ostatními regiony Česka bylo nominální i reálné navýšení mezd v našem kraji nejnižší,“ informovala. Nejvyšší přírůstek naopak pocítili zaměstnanci v hlavním městě.

Průměrná mzda v Libereckém kraji ve zmíněném období byla ve srovnání s ostatními regiony třetí nejnižší. „O 4 946 korun se pohybovala pod republikovým průměrem,“ doplnila Koťátková.

Kmenoví zaměstnanci vs. agenturní pracovníci

Firmy, které přidávat nechtějí, podle Šubrta z ASO ČR argumentují tím, že si to nemohou dovolit. „Tady se pak dostáváme do tvrdého střetu mimo jiné dotazem, kolik finančních prostředků vyvádějí svým majitelům do zahraničí,“ poznamenal.

Zároveň poukázal na to, že někteří zaměstnavatelé propouštějí české kmenové zaměstnance a upřednostňují agenturní pracovníky. Těm dávají nižší mzdu a často jim část peněz vyplácejí mimo – třeba příspěvek na bydlení nebo cestovné.

„Tím je pak krácen státní rozpočet o daňové příjmy včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Budeme za odbory požadovat na nové vládě, aby byla důsledná kontrola, aby se snížil počet agentur práce, které v Česku pracují bez registrace na ministerstvu práce a sociálních věcí, tedy načerno, a tím okrádají náš stát,“ zdůraznil Šubrt.

Státní podnik Diamo, jehož ředitelství sídlí ve Stráži pod Ralskem, jednal se zástupci odborových organizací o dohodě, která bude udržitelná jak z hlediska finančních možností podniku, tak co do očekávání zaměstnanců.

„Obecně plánujeme pro rok 2026 mzdový nárůst, jehož celková výše bude nad úrovní aktuálně predikované inflace,“ přiblížil tiskový mluvčí podniku Tomáš Indrei. Politika odměňování v Diamu podle něj nestojí jen na mzdách, ale i na systému benefitů, které zde rozvíjejí.

„Zaměstnancům nabízíme zejména šest týdnů dovolené, odměny při životních a pracovních výročích či příspěvek na stravování v maximální možné výši,“ popsal.

Nárůst v nemocnicích i v Granátu

V jablonecké nemocnici se zabývali kolektivní smlouvou na rok 2026 již počátkem prosince. S případným navyšováním platů podle ředitele Víta Němečka čekali na přesnější modelaci úhrad od zdravotních pojišťoven pro nový rok.

V Krajské nemocnici Liberec (KNL) úspěšně uzavřeli vyjednávání ještě před svátky. „Podle profesí budeme základní mzdu zvyšovat v roce 2026 o dvě a půl až tři procenta. Benefity zůstávají stejné,“ sdělil mluvčí KNL Václav Řičář.

V turnovském družstvu umělecké výroby Granát mzdy stanovuje volené představenstvo na základě dosažených výsledků a finanční situace. „Pro rok 2026 plánujeme nárůst mzdových prostředků přibližně o pět procent,“ uvedl předseda představenstva Pavel Tvrzník.

Krajský úřad Libereckého kraje nemá odborovou organizaci a mzdové vyjednávání se proto tamějších zaměstnanců netýká.

„Stále se pohybujeme v oblasti nařízení vlády, které stanovuje platy zaměstnanců krajského úřadu. Plošné navyšování platů ve formě osobních příplatků neplánujeme. Ale nadále v souladu se strategií budeme usilovat o podporu klíčových zaměstnanců a jejich udržení v pracovním poměru i s ohledem na platové podmínky,“ konstatoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla, který systém odměňování úředníků považuje za zastaralý a již řadu let nefunkční.

Vyjednávání o platech nevede ani Vězeňská služba ČR. „Změny v platových náležitostech v roce 2026 mohou nastat pouze v návaznosti na případné rozhodnutí vlády. Zaměstnancům vězeňská služba nenabízí žádné dodatečné benefity,“ shrnula tisková mluvčí Markéta Prunerová.

Jiní zaměstnavatelé, například Preciosa Ornela, kolektivní vyjednávání v následujících měsících teprve zahájí. „Společnost hospodaří ve fiskálním roce, který začíná 1. dubna příslušného kalendářního roku,“ zdůvodnila mluvčí Eva Jansová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Ignoroval spěchající sanitku a v klidu telefonoval. Řidiče z videa hledá policie

Řidič blokoval průjezd sanitce, k pacientovi přijel o několik minut později.

Po řidiči, který na Nový rok blokoval v Ostravě cestu spěchající sanitce, teď pátrá policie. Učinili tak po záznamu, který záchranáři zveřejnili na Facebooku. Z něj je patrné, že řidič s uvolněním...

5. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  14:02

Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou

ilustrační snímek

Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně navyšovaly mzdy. Loni už se nárůsty pohybovaly jen mezi třemi až pěti procenty a letos to bude...

5. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Javory v centru Brna pokácejí kvůli stavbě kolektoru, zvažované přesazení padlo

Česká ulice před zahájením další fáze stavebních prací na novém kolektoru,...

Dva vzrostlé javory v České ulici v centru Brna musejí ustoupit stavbě kolektoru, pokácí je ještě v lednu. Podle odborníků jsou stromy ve špatné kondici, nedoporučili ani jejich přesazení, které by...

5. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko hraje v noci o zlato! Finále MS dvacítek se Švédskem startuje ráno ve 2.30

Padl rozhodující gól! Češi v semifinále přetlačili Kanadu 6:4.

České hokejové juniory čeká dnes v noci boj o zlaté medaile. Zápas, ve kterém vyzvou Švédy, začíná ráno v 2.30 středoevropského času. Kdy a kde bude možné sledovat živě finále šampionátu hokejových...

5. ledna 2026  13:32

Chotěboř na Havlíčkobrodsku letos otevře muzeum v opravené budově bývalé pošty

ilustrační snímek

Radnice v Chotěboři na Havlíčkobrodsku letos otevře městské muzeum v budově bývalé pošty na náměstí, již nechala rekonstruovat. Investici celkem za víc než 100...

5. ledna 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Rodina chová u Velkého Meziříčí na farmě koní několik. Jedna březí kobyla však...

O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní...

5. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Vyšla encyklopedie politických stran

5. ledna 2026  13:20

Symbolický řetěz ze svíček připomene ve Zlíně odkaz Jana Palacha

ilustrační snímek

Symbolický řetěz ze svíček připomene v centru Zlína 19. ledna odkaz Jana Palacha. Dvacetiletý student Palach se 16. ledna 1969 na protest proti rezignaci...

5. ledna 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Bezdomovci se mohou ve středočeských městech ohřát v noclehárně nebo ve stanu

ilustrační snímek

Lidé bez domova se mohou ve středočeských městech ohřát třeba v noclehárně, ve vyhřívaném stanu nebo v zateplených přístřešcích. Města i spolky očekávají, že...

5. ledna 2026  11:41,  aktualizováno  11:41

Zoo v Liberci měla loni podprůměrnou návštěvnost, zájem ovlivnil stavební ruch

ilustrační snímek

Nejstarší česká zoo, která je v Liberci, měla loni druhou nejhorší návštěvnost za posledních deset let. Do jejího areálu přišlo 278.138 lidí, což je meziročně...

5. ledna 2026  11:33

Bývalý šéf festivalu Votvírák je ve vazbě, dluží téměř 20 milionů korun

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor...

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor Artur Kaiser je už měsíc v ruzyňské vazební věznici. Vyplývá to z informací uvedených v insolvenčním rejstříku. V oddlužení...

5. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.