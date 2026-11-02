Na 18 úsecích silnic v Libereckém kraji je ode dneška povinná zimní výbava

Na 18 úsecích v Libereckém kraji musí mít řidiči ode dneška na autech zimní pneumatiky. Přestože zatím sněžilo jen v nejvyšších částech hor, silničáři aktivovali dopravní značky, které umožňují vjezd pouze se zimní výbavou. Řidiči na ně narazí především v chráněných oblastech západních Krkonoš a Jizerských hor. ČTK o tom informovala mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
Většinou jsou značky na silnicích třetí třídy. Výjimkou jsou krkonošské silnice druhé třídy z Rokytnice nad Jizerou do Vítkovic a z Vítkovic na Horní Mísečky a silnice z Bílého Potoka na Smědavu a z Desné na Souš v Jizerských horách. I když kraj postupně přidává solené úseky, ne všude je možné chemii použít s ohledem na ochranu přírody, někde se tomu brání i starostové obcí.
Údržbu zhruba 2060 kilometrů krajských silnic druhých a třetích tříd zajišťuje krajská společnost Silnice LK. Bez údržby zůstane v zimě necelých 56 kilometrů silnic, většinou jde o málo vytížené komunikace třetích tříd, po nichž nejezdí veřejná doprava. Výjimkou je silnice druhé třídy kolem přehrady Souš v Jizerských horách, která se vždy s prvním sněhem pro dopravu zavírá kvůli ochraně zdroje pitné vody. Zhruba 6,5 kilometru dlouhá silnice slouží v zimě běžkařům.
Liberecký kraj je z velké části horskou a podhorskou oblastí, která je na zimní údržbu náročná. Minulá zima byla s cenou 154,3 milionu korun pro krajskou kasu nejdražší za posledních deset let. Naopak nejméně zaplatil kraj v zimním období 2019/2020, kdy mu stačilo na údržbu silnic necelých 86,6 milionu.
Přehled úseků se značkami přikazujícími zimní výbavu v Libereckém kraji:
Silnice Začátek úseku Konec úseku Okres
II/294 Rokytnice nad Jizerou Vítkovice Semilsko
II/286 Vítkovice Horní Mísečky Semilsko
III/28620 Jestřabí v Krkonoších Rezek Semilsko
III/28624,28626 Dolní Štěpanice Benecko-Mrklov Semilsko
III/0143 Buřany Františkov Semilsko
III/0144 Bratrouchov Bratrouchov Semilsko
III/0146 Stromkovice Stromkovice Semilsko
III/29056 Paseky nad Jizerou Paseky nad Jizerou Semilsko
III/28623 Poniklá Poniklá Semilsko
III/28621 Víchovská Lhota Víchovská Lhota Semilsko
III/28620 Hrabačov Křižlice Semilsko
III/29018 Dolní Kořenov Horní Polubný Jablonecko
III/29019 Kořenov Jizerka Jablonecko
III/29022 Josefův Důl Hrabětice Jablonecko
III/29037 Horní Maxov Karlov Jablonecko
II/290 Bílý Potok Smědava Liberecko
II/290 Desná Souš Jablonecko
III/2904 Mníšek Raspenava Liberecko
Zdroj: Liberecký kraj