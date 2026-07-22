Na bezpečnost při festivalu Benátská! v Liberci budou dohlížet desítky policistů

Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská! v Liberci budou od čtvrtka do neděle dohlížet desítky policistů včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom dnes informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Organizátoři čtyřdenní akce, která začne ve čtvrtek v libereckém Sportovním areálu Vesec, očekávají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40.000 lidí.
Benátská! patří k největším letním akcím v Libereckém kraji. "Budeme se soustředit především na předcházení protiprávního jednání v oblasti drobných krádeží, na kontroly požívání omamných a psychotropních látek řidiči dopravních prostředků a pochopitelně také na bezpečnost a plynulost silničního provozu," uvedla Sochorová. Účastníci akce proto musí počítat se zvýšeným počtem dopravních kontrol a kontrol lidí. "Žádáme řidiče a návštěvníky o trpělivost, naším cílem je především vaše bezpečnost," doplnila mluvčí.
Dopravu v Liberci komplikuje několik omezení a uzavírek, policie proto doporučuje lidem, kteří na festival zamíří, aby se seznámili s omezeními v provozu. Parkovat by měli pouze na vyhrazených parkovištích. "Zkontrolujte si uzamčení a zajištění vašich vozidel a nenechávejte v nich žádné cennosti. Neponechávejte cenné věci bez dozoru ani ve stanech, pokud se rozhodnete využít stanového městečka k přespání v průběhu konání festivalu," doporučila policejní mluvčí.
Návštěvníci festivalu mají možnost využít kyvadlovou dopravu speciální linkou s označením "41 BENÁTSKÁ!", kterou vypravuje liberecký dopravní podnik. Linka má svůj jízdní řád a pro cestující je zdarma. První spoje vyjedou ve čtvrtek po 14:00 a jezdit budou do nedělního dopoledne. Autobusy budou vyjíždět ze zastávky Rybníček v Tatranské ulici, pokračovat budou k vlakovému nádraží, stavět budou ještě v Mařanově ulici ve Vesci, odkud pojedou do areálu hudebního festivalu. Na terminál MHD ve Fügnerově ulici linka nezajíždí.
Letošní 32. ročník festivalu potrvá do 26. července, odstartuje blokem nazvaným Slovenský čtvrtek, kde vystoupí zpěvák Peter Nagy a skupina Indigo, zpěvák a textař Richard Müller, punk-rocková kapela Horkýže Slíže a v Česku oblíbená kapela No Name. Největší hvězdou festivalu bude v pátek švédská popová kapela Roxette. Mezi potvrzenými českými interprety, kteří na festivalu zahrají, je kapela Lucie s novým zpěvákem Viktorem Dykem. V programu nechybí ani bývalý frontman Lucie David Koller, přijede i skupina Chinaski.