Na bezpečnost v ulicích České Lípy bude nově dohlížet také psovod

Na bezpečnost v České Lípě bude nově dohlížet strážník se psem. Město ho dlouho hledalo, nyní stavy městských strážníků rozšířila Rozálie Stejskalová s fenkou německého ovčáka Calimerou, řekla dnes ČTK mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. V létě by měl českolipskou městskou policii doplnit ještě jeden strážník, který se také bude připravovat na pozici psovoda. Psovoda se psem má od letošního dubna také městská policie v Jablonci nad Nisou.
V České Lípě je 42 strážníků a na bezpečnost v ulicích s nimi dohlíží i šest asistentů kriminality. "Bezpečnost našich občanů je pro nás klíčová, proto se neustále snažíme činit opatření, která by k posílení bezpečnosti vedla. Jedním z nich bylo i přijetí nového strážníka se psem, protože má při práci v ulicích své velké opodstatnění. Zvíře mnohdy umí rychleji a efektivněji vyřešit nebezpečné situace, navíc budí respekt, takže si případní pachatelé nebo agresoři svoje jednání rozmyslí," doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).
Strážníka - psovoda, který by rozšířil řady českolipské městské policie, hledalo město dlouho. "Rozálie Stejskalová se aktivně přihlásila, že by chtěla tuto práci vykonávat. Je z České Lípy a ke psům má vztah už od dětství, byla ideálním kandidátem. Občané ji budou moci se psem potkat v ulicích při běžné pochůzkové činnosti, zároveň psa využijeme při řešení přestupků proti občanskému soužití nebo proti veřejnému pořádku," uvedl ředitel českolipské městské policie Vladimír Jeník.
Nová strážnice je ve službě od března, s fenkou Calimerou se ale musely na náročné povolání připravit a získat potřebné atestace. "Německé ovčáky jsme chovali doma, jsem na ně zvyklá. Dřív jsem se věnovala také sportovní kynologii a vždycky jsem se chtěla stát psovodem. Calimera je nebojácná, sebevědomá, socializovaná a nevadí jí jakýkoli povrch nebo prostředí. Věřím, že se ve službě osvědčí a že budeme pro českolipskou městskou policii přínosem," řekla Stejskalová.
Městských policií se služebními psy přibývá, od dubna mají psovoda se psem také v Jablonci nad Nisou. "Mohutný německý ovčák Cyril budí respekt. Služební psi jsou nenahraditelným pomocníkem zejména v situacích, kdy je potřeba rychlá reakce, přesnost a zároveň minimalizace rizika pro zasahující hlídky. Využíváme ho hlavně při akcích, jako byly třeba čarodějnice nebo při fotbalových zápasech, ale i při běžné hlídkové činnosti. Teď lákáme druhého psovoda," dodal ředitel městské policie v Jablonci Michal Švarc.