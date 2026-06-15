Na Českolipsku bude po dvou letech čtyřdenní dětské sklářské sympozium YGS. Tvořit na něm bude od čtvrtka 14 talentovaných dětí z celé republiky a čtyři děti z bavorského sklářského města Zwiesel. V tiskové zprávě o tom dnes za organizátory informoval David Sobotka.
"Projekt, který nemá v České republice obdoby, propojuje děti ze základních uměleckých škol s profesionálním prostředím skutečných sklářských dílen, hutí a zkušených mistrů," uvedl Sobotka.
Jde o třetí ročník akce, která se koná jednou za dva roky. Po dobu čtyř dnů budou mladí tvůrci uskutečňovat vlastní návrhy v profesionálních sklářských provozech – v dílnách Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, v huti společnosti Preciosa Lighting a v huti novoborské firmy Antares Art.
"Pro mnohé děti jde o vůbec první setkání se sklem jako živým materiálem – krásným, křehkým, nevyzpytatelným a fascinujícím zároveň. Rozžhavená huť, vůně dílen, rytí, broušení nebo malba na sklo v nich otevírají nový svět, který nelze poznat z obrazovky ani učebnice. V době digitální rychlosti představuje podobná zkušenost téměř romantický návrat k řemeslu, trpělivosti a opravdové tvorbě rukama," dodal Sobotka.
Díla dětských tvůrců pak budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci, vernisáž bude v neděli od 14:00. Ambasadorkou projektu je česká módní designérka a pedagožka Liběna Rochová.