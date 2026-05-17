Na Českolipsku bude post v Senátu obhajovat Jiří Vosecký, odešel proto z SLK

Na Českolipsku bude post v Senátu už podruhé obhajovat Jiří Vosecký, který kvůli tomu opustil hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), jehož byl dlouholetým členem. Kandidovat bude samostatně. Protikandidátem mu bude bývalý stranický kolega - hejtman Martin Půta, který je předsedou SLK. Znovu kandidovat by měl i bývalý poslanec Vít Vomáčka z ODS, kterého před šesti lety Vosecký ve druhém kole porazil, zjistila ČTK. Nikdo další zatím kandidaturu neohlásil.
Vosecký se kvůli obhajobě postu v Senátu rozhodl opustit SLK, členem hnutí byl od roku 2008. Jako hlavní důvod uvedl svém webu dlouhodobý nesouhlas se směřováním hnutí a ztrátou jeho původních hodnot. "Kraj vedený SLK a hejtmanem Půtou přestává vnímat priority obcí a jejich občanů," uvedl čtyřiasedmdesátiletý politik. Osobní situace předsedy SLK Půty spojená s nepravomocným odsouzením za korupci a jeho opakované výpady vůči justici, navíc podle Voseckého oslabují důvěru občanů v právní stát.
Podle senátora Michaela Canova z SLK ale Vosecký neunesl prohru, když podporu pro kandidaturu získal Půta. "V primárkách 18. listopadu 2025 prohrál se stávajícím hejtmanem a předsedou SLK Martinem Půtou v tajných volbách 42:9. Oba kandidáti na můj dotaz před volbou, jak se zachovají v případě prohry, zda podpoří vítězného protikandidáta, či budou chtít kandidovat za někoho jiného, či za sebe, odpověděli, že podpoří vítěze. Jiří se zachoval jinak, a to je ten důvod vystoupení," reagoval na Voseckého na sociálních sítích Canov.
Vomáčkova kandidatura na Českolipsku zatím není stoprocentní. "Mám podporu z oblasti i regionu, ale potvrdit to ještě musí vedení strany," řekl ČTK šestašedesátiletý politik, který byl v letech 2021 až 2025 poslancem. Dlouhá léta byl také starostou Kravař na Českolipsku, aktuálně je zástupcem starosty.
Žádná z dalších stran zatím svého kandidáta do Senátu nepředstavila. Vládní ANO, které v roce 2020 kandidáta nemělo, tentokrát s vlastním nominantem na Českolipsku počítá, řekla ČTK krajská předsedkyně hnutí Jitka Volfová. Na jméno je ale podle ní ještě brzy. S vlastním kandidátem na Českolipsku nepočítá například TOP 09. "Vyjednáváme o tom, koho podpoříme," uvedl krajský předseda Petr Mikula.
Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. Před šesti lety vybírali voliči z deseti kandidátů, mezi nimž byl kromě Voseckého a Vomáčky také Petr Skokan, který byl v letech 2004 až 2008 libereckým hejtmanem. Vosecký před šesti lety post v Senátu obhájil, když ve druhém kole získal 52,87 procenta hlasů a porazil Vomáčku. K urnám tehdy přišlo ve druhém kole 11,40 procenta voličů.