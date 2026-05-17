Na Českolipsku bude post v Senátu obhajovat Jiří Vosecký, odešel proto z SLK

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Českolipsku bude post v Senátu už podruhé obhajovat Jiří Vosecký, který kvůli tomu opustil hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), jehož byl dlouholetým členem. Kandidovat bude samostatně. Protikandidátem mu bude bývalý stranický kolega - hejtman Martin Půta, který je předsedou SLK. Znovu kandidovat by měl i bývalý poslanec Vít Vomáčka z ODS, kterého před šesti lety Vosecký ve druhém kole porazil, zjistila ČTK. Nikdo další zatím kandidaturu neohlásil.

Vosecký se kvůli obhajobě postu v Senátu rozhodl opustit SLK, členem hnutí byl od roku 2008. Jako hlavní důvod uvedl svém webu dlouhodobý nesouhlas se směřováním hnutí a ztrátou jeho původních hodnot. "Kraj vedený SLK a hejtmanem Půtou přestává vnímat priority obcí a jejich občanů," uvedl čtyřiasedmdesátiletý politik. Osobní situace předsedy SLK Půty spojená s nepravomocným odsouzením za korupci a jeho opakované výpady vůči justici, navíc podle Voseckého oslabují důvěru občanů v právní stát.

Podle senátora Michaela Canova z SLK ale Vosecký neunesl prohru, když podporu pro kandidaturu získal Půta. "V primárkách 18. listopadu 2025 prohrál se stávajícím hejtmanem a předsedou SLK Martinem Půtou v tajných volbách 42:9. Oba kandidáti na můj dotaz před volbou, jak se zachovají v případě prohry, zda podpoří vítězného protikandidáta, či budou chtít kandidovat za někoho jiného, či za sebe, odpověděli, že podpoří vítěze. Jiří se zachoval jinak, a to je ten důvod vystoupení," reagoval na Voseckého na sociálních sítích Canov.

Vomáčkova kandidatura na Českolipsku zatím není stoprocentní. "Mám podporu z oblasti i regionu, ale potvrdit to ještě musí vedení strany," řekl ČTK šestašedesátiletý politik, který byl v letech 2021 až 2025 poslancem. Dlouhá léta byl také starostou Kravař na Českolipsku, aktuálně je zástupcem starosty.

Žádná z dalších stran zatím svého kandidáta do Senátu nepředstavila. Vládní ANO, které v roce 2020 kandidáta nemělo, tentokrát s vlastním nominantem na Českolipsku počítá, řekla ČTK krajská předsedkyně hnutí Jitka Volfová. Na jméno je ale podle ní ještě brzy. S vlastním kandidátem na Českolipsku nepočítá například TOP 09. "Vyjednáváme o tom, koho podpoříme," uvedl krajský předseda Petr Mikula.

Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. Před šesti lety vybírali voliči z deseti kandidátů, mezi nimž byl kromě Voseckého a Vomáčky také Petr Skokan, který byl v letech 2004 až 2008 libereckým hejtmanem. Vosecký před šesti lety post v Senátu obhájil, když ve druhém kole získal 52,87 procenta hlasů a porazil Vomáčku. K urnám tehdy přišlo ve druhém kole 11,40 procenta voličů.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Výstavbu bytů brzdí úřady a nedostatek peněz, některé regiony se už vylidňují

Dokončená stavba tří domů se sociálními byty na místě bývalé základní školy v...

Nedostatek peněz a zdlouhavé povolovací a administrativní procesy stojí v cestě bytové výstavbě nejčastěji. Vyplývá to z analýzy společnosti CEEC Research, které se v dubnu zúčastnilo přes osmdesát...

18. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Zlínští žáci zkoušeli, jak reagovat při úniku nebezpečné látky či útoku střelce

Jak reagovat při úniku nebezpečné látky, útoku aktivního střelce, jak se zachovat při povodni či jiném krizovém stavu, se dnes dozvěděli žáci zlínské základní...

18. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Na Zubačce v pátek poprvé vyjede historický motorový vůz Hydra

ilustrační snímek

Historický motorový vůz přezdívaný Hydra v pátek poprvé vyjede na nostalgickou jízdu po unikátní ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova na Jablonecku....

18. května 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

Soud s lobbistou Dědicem začíná nanovo. Předseda senátu přečte tři tisíce stran spisu

Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (13. února 2017).

Po deseti letech opět od nuly. Krajský soud v Ostravě se začal opětovně zabývat případem lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Jednání...

18. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice...

Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o...

18. května 2026  12:32

Dendrologická zahrada v Průhonicích láká na kvetoucí rododendrony a azalky

ilustrační snímek

Dendrologická zahrada v Průhonicích u Prahy láká v těchto dnech na kvetoucí rododendrony a azalky. Návštěvníci budou moci postupně obdivovat asi 1000 druhů od...

18. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Pouliční hudba, která zahřála u srdce a zpříjemnila cestu do práce, a to u metra Budějovická.

vydáno 18. května 2026  12:30

Co si dnes vzít na sebe? S výběrem outfitu pomůže vítězná aplikace od českých studentů

Co si dnes obléknu? Studentská firma roku zvítězila s aplikací, která zná...

Každodenní ranní dilema před otevřenou šatní skříní zná snad každý. Pětice gymnazistů z Holic na Pardubicku se proto rozhodla tento věčný problém vyřešit technologicky. S aplikací „fitboxd“, která...

18. května 2026  12:24

Festival v Jindřichově Hradci nabídne 16 filmových komedií i setkání s tvůrci

ilustrační snímek

Jindřichův Hradec opět zaplní humor při Mezinárodním festivalu filmové komedie. V kinosále Kulturního domu Střelnice čeká diváky od 23. do 30. května 16...

18. května 2026  10:41,  aktualizováno  10:41

Pardubičtí vědci vyvinuli senzory pro delší životnost lithiových baterií

ilustrační snímek

Výzkumníci z Univerzity Pardubice vyvinuli senzory, které mohou v budoucnu prodloužit životnost lithium-iontových baterií. Díky velmi přesnému sledování...

18. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Ambis přepisuje historii. Stává se největší soukromou univerzitou v Česku

18. května 2026  12:14

Brigáda není jen bokovka. Letní práce v Praze ukazuje novou realitu trhu

ilustrační snímek

Krátkodobá práce se mění. Firmy si tak testují nové zaměstnance, uplatnění je i pro seniory. Pražský trh letních brigád letos nabízí tisíce pozic a rekordní hodinové sazby, zároveň ale odhaluje...

18. května 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

