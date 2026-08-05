Energetikům se dnes podařilo na Českolipsku opravit většinu elektrických vedení, která v úterý večer poškodila bouře. Zatímco ráno bylo bez proudu 1600 domácností, večer jich bylo zhruba 380. I jim by se dodávky elektřiny měly obnovit ještě dnes. ČTK to řekla mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová.
"Opravy postupují dobře," dodala. Bez proudu jsou podle ní už jen domácnosti v části Cvikova a Svoru.
Úterní podvečerní bouřka přerušila dodávky proudu pro zhruba 12.000 domácností v Libereckém kraji. Energetici evidovali osm poruch na vedení vysokého napětí a několik desítek na vedení nízkého napětí. "Nejhorší to bylo v úterý asi kolem 20:00," uvedla Holingerová. Tehdy bylo bez proudu na Českolipsku zhruba 5500 domácností, na Jablonecku 4700 a na Semilsku 700. Pro většinu z nich se podařilo obnovit dodávky v úterý večer nebo v noci. Z poškozených vedení vysokého napětí zbývá dokončit opravu jednoho, které je právě na Českolipsku. Poškozeno bylo ve 14 úsecích na několika kilometrech.
Hasiči měli v souvislosti s bouřkou v Libereckém kraji skoro 170 výjezdů, z toho téměř 140 jich bylo do 20:00. "Hasičské jednotky byly nejvytíženější zásahy v souvislosti s bouřkami mezi 18:00 a 19:00. Řešily zejména popadané stromy, dále pak silným větrem poničené střechy, stržené střešní krytiny a podobně. Například ve Skalici u České Lípy kolem 18:00 hasiči řešili vzrostlou lípu, která spadla na dům a poškodila střechu. Ve Cvikově zase hasiči odčerpávali vodu ze sklepa domu," uvedla na webu hasičů jejich krajská mluvčí Jaroslava Benešová.
Desítky stromů popadaly v Novém Boru na Českolipsku, škody tam působil i vítr. "V Novém Boru – Arnultovicích zasahovaly jednotky u několika objektů, jejichž střechy poškodil silný vítr. Hasiči zabezpečovali uvolněné střešní krytiny, zaplachtovávali poškozené střechy a odstraňovali nebezpečně uvolněné části okapů a dalších konstrukcí," dodala mluvčí hasičů. V Novém Boru jsou některé lokality i dnes uzavřené, nepřístupný je do odvolání také Lesní hřbitov.